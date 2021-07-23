{ 23 июля 2021 }

Ответственность за сохранение транзита российского газа через Украину взяла на себя Меркель

Рубрики: [Telegram]  [политика]  

По результатам встречи американского президента и германского канцлера ответственность за сохранение транзита российского газа через Украину до… (варианты: второго пришествия Христова, морковкина заговенья, наступления коммунизма в отдельно взятой, абсолютно незалежной стране, существующей во вражеском окружении — нужное подчеркнуть), с выплатой этой стране платы за транзит (варианты: ясак, дань, подать, репарация, откат), взяла на себя Меркель. При этом газ российский, поставлять его Россия намерена в Европу и причём тут Украина, понять особо не получается. Не складывается как-то. То по часовой стрелке этот пазл собираешь, то против, то сверху на него глядишь, то снизу — никак не выходит этот каменный цветок.

То есть, в варианте шведской семьи, комбинация более или менее ясна. Америка, Германия и Украина в жёсткой групповой эротической игре против России… Там ещё где-то на заднем плане Польша присутствует и Франция, которая в Нормандском формате тоже есть, а Байден с Меркель всё про “Северный поток — 2″ без Макрона обсуждают, противные! Тому же обидно!!! Но это не толерантная евро-атлантическая групповуха, а реальная жизнь. Так что, единственное условие, которое, по идее, Меркель может Путину поставить — не снижать объёмы экспорта газа, пока Германия за него платит. Всё остальное как-то очень странно выглядит. Если российский газ немцам нужен, пускай платят — его им поставят. Если нет, тоже не вопрос. Бизнес есть бизнес, ничего личного.

Причём тут Украина, ни одна мойра, парка и сивилла, хоть Кумская, хоть Задунайская, не скажет. По отношению к ней Россия и так демонстрирует чудеса терпения, заслуживающие лучшего применения. Что до обязательств Германии американцам насчёт России и возлагаемого ими на неё бремени прокорма и согрева Украины… Её, Украину, и так очень долго русские грели и кормили, совершенно добровольно и не без удовольствия. Так ведь она тогда вела себя более или менее нормально. Подворовывала, конечно, и иногда даже по крупному, но гадила по мелочи. А сейчас? И то, и другое в масштабах буквально промышленных, да ещё и с садизмом в особо извращённой форме, насчёт запрета русского языка, невыполнения Минских соглашений и всего прочего. Сколько можно?!

Что до гарантий поставок газа… Когда Ленин с Германией Брестский мир заключал, ни о чём подобном речи не было. В Тегеране, Ялте и Потсдаме, тем более. Причём, ни имперская армия или рейхсвер, ни вермахт до российских газовых полей ни в Первую Мировую войну, ни в Великую Отечественную не добрались. Украину оккупировали — это да. Но в России дошли максимум до Москвы и Сталинграда, и то ненадолго. Так какого же рожна нам вот-вот уходящая в отставку г-жа бундесканцлер условия по газу ставить собралась? Кто и когда с Путиным российскую капитуляцию подписывал?! И перед кем?!! Так что, пожмём плечами и оставим героев нашего рассказа: Байдена, Меркель и Зеленского, вариться в их собственном соку и предаваться мечтам. У них это так здорово получается…

Евгений Сатановский


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