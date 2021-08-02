«Газпром» на треть сократил транзит газа через Польшу

В эти выходные поставки снизились с 84 млн до 50 млн кубометров. И это вызвало недоумение у западных экспертов: обычно в выходные дни закачка, наоборот, растет, поскольку снижаются потребности промышленности и появляется возможность направить больше газа в хранилища.

Пока неизвестно, с чем связаны такие действия. Некоторые эксперты полагают, что таким образом российский газовый гигант «стимулирует» ЕС ускорить ввод в эксплуатацию «Северного потока-2», который 28 июля был достроен на 99%. По Евросоюзу, опустошившему своих хранилища в холодную зиму, дефицит бьет очень сильно: спотовая цена на газ в Европе уже вышла на максимальный уровень с марта 2018 года — $505 за тысячу кубометров.

Падение транзита российского газа наблюдается и на Украине. В июне «Газпром» не стал бронировать дополнительные мощности, и это вызвало бурю негодования как со стороны Украины, так и в Европе. Первые недовольны тем, что их инфраструктура не используется, а вторые рекордным ростом цен на фоне возможного дефицита предложения. Кстати, и сегодня наш газовый гигант не стал бронировать допмощности через Украину на IV квартал. Уже ожидаем очередной шквал критики из Европарламента и Верховной Рады.

Но как сказал Владимир Путин на ПМЭФ: «Россия не обязана всех кормить». И в приоритете у нас свои собственные экономические интересы. А западным коллегам предстоит на себе ощутить, как рынок, за который они так ратуют, все порешает.