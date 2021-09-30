Опять на Балканах неспокойно

Сербов начали прессинговать в Косово. Они в ответ вышли на протесты и их албанцы, которые всё это начали, как водится, отметелили. Сербия обещает ответить и подтягивает к границе с Косово войска. Впрочем, косовский спецназ там оказался до того и успел отличиться, избив нескольких сербов. Западных миротворцев, как это всегда и бывает, на месте не оказалось. Ну, НАТО и их союзники, кто бы сомневался. Для них сербы всегда и во всём виноваты. Практически открыто играют на стороне албанцев, с самого начала так было и явно так и дальше будет. Но эксперты-международники с уверенным видом заявляют, что большой войны не будет. Никому, говорят они, война не нужна. Её же до сих пор только потому и не произошло, с учётом того, что албанцы давят сербов малыми шажками, но постоянно.

В Сербской Крайне, в Боснии и Герцеговине, тоже обстановка напряжённая и настроение кислее кислого. Раздрай между тамошними хорватами, босняками и сербами дошёл до точки кипения, взорваться всё может в один момент. Там всё и так более чем неустойчиво: у Сербии, за спиной у которой стоит Россия, Хорватии с Брюсселем и Турции с США интересы слишком разные. Классическая ситуация, по басне Крылова про лебедя, рака и щуку. И ведь были же времена, был Тито, была единая Югославия… Сейчас вспомнить — золотые были десятилетия. Да, все всех не особенно любили, но без открытой вражды. Точнее, резни не было. Все против всех, с большой кровью, переходящей в геноцид, как в 90-х… Так всегда на развалинах бывших империй бывает. А с учётом того, до какой степени американцы с европейцами в этом ничего не понимают и понимать не хотят…

Впрочем, судя по Ираку, Сирии и Афганистану, а до того и по той же Югославии, совсем неясно, такие ли уж они непонятливые. А судя по Грузии, Прибалтике, Украине, Молдавии и Белоруссии, скорее наоборот — слишком хорошо всё понимают. Жалко только, что умеют лишь разрушать, чем активно по всему миру и занимаются, куда их, конечно, пускают. Если бы они ещё что-нибудь, взамен разваленного и разрушенного при их участии и прямом содействии создавали, но нет — это не их стезя. Да и зачем? Игра на противоречиях, независимо от того, к каким человеческим жертвам она приводит, старинная имперская забава. Ещё римляне в это играли, потом англичане (как они из Индии, Палестины и с Кипра уходили — до сих пор всему миру икается — и это ещё Африка не вся взорвалась), теперь американцы… Провалились бы они с Евросоюзом и НАТО вместе, сквозь землю, что ли?