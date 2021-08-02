Снижение уровня прокачки газа в Европу через Польшу, отказ от резервирования дополнительных объёмов транзита газа через Украину и серьёзное снижение объёмов запасов газа в европейских хранилищах есть факт. Лето заканчивается. Впереди осенне-зимний период, для Европы в последние годы с климатической точки зрения более, чем непростой. Пляски «зелёных» вокруг глобального потепления, как выяснилось, не отменяют холодов. Толку при этом от солнечных батарей и ветряков в холодные зимы мало. Да и летом, в районах, подвергшихся наводнениям и селям, не больше. При этом, у французов есть хотя бы АЭС, но немцы-то от них отказались. Да и не только немцы, особенно в Восточной Европе.

Есть сжиженный американский газ, он же «газ свободы». Его, казалось бы, только и закупать. Ну, да, он дорог и дешевле не будет — будет только дороже. Причём когда нужда в нём европейцев наиболее велика, американцы его отправляют на азиатские рынки, где цены выше. Оказывается, евроатлантическая солидарность — это одно, а бизнес совершенно другое. И снижение европейской энергозависимости от России вовсе не означает того, что Европа получит что-то взамен. Кстати, чем европейская продукция из-за этого будет дороже, тем американцам лучше. Деньги хорошо считать, когда они в своём кармане, а не в карманах конкурентов. Хотя предупреждать о потенциальных угрозах для Европы со стороны России это не мешает. Да и никогда не мешало.

Отношения Москвы и Брюсселя не менее прохладные, чем отношения между Москвой и Вашингтоном, и вряд ли станут теплее. Бумаги, которые подписывают между собой Германия и Соединённые Штаты, касательно условий отношений ФРГ с Россией по «Северному потоку — 2», по сути своей являются договором об условиях совместного шантажа в отношении России, направленного, помимо прочего, на то, чтобы она продолжала финансировать Украину, не имея в ответ от Киева ничего, кроме головной боли и проблем. Сам Б-г велел в этой ситуации дать возможность высоким договаривающимся против России сторонам проявить евроатлантическую солидарность и продемонстрировать на практике, как она работает. Похоже, что теперь такая возможность у них есть.

Польша хотела снизить, а ещё лучше обнулить зависимость от поставок российского газа? Хотела. И против чего угодно энергетического, если это было связано с Москвой, боролась и борется нещадно. Литва, Латвия и Эстония делают то же самое? Делают. Украина? Тут вообще сливай воду, туши свет. Так зима близко! Почти как в «Игре престолов». Самое время американцам взять их всех, а ещё лучше всю Европу, на свой баланс и обеспечить по низким ценам, желательно не просто совпадающим с расценками ГАЗПРОМа, но куда более выгодным, природным газом. У России есть более чем ёмкий и до сих пор далёкий от насыщения внутренний рынок, есть восточный и в перспективе южный транзит… Какие проблемы? Было время разбрасывать камни, настало время их собирать. Экклезиаст знал, что писал.