Встреча Марка Милли с Валерием Герасимовым

Недавняя встреча председателя Объединённого комитета начальников штабов ВС США Марка Милли с начальником Генерального Штаба ВС РФ Валерием Герасимовым сильно возбудила Конгресс США. Американцы запросили возможность использования российских военных объектов в Киргизии и Таджикистане для, как они обычно это называют, «борьбы с терроризмом в Центральной Азии». Герасимов на это ответа не дал, но, судя по всему, конгрессменам это и не нужно: запрос на выворачивание Милли наизнанку перед Конгрессом на тему содержания помянутого разговора пошёл, о запрете сотрудничества США с Россией в военной сфере от 2016 года Пентагону напомнили, и вообще, какого чёрта, генерал Милли?! Что там себе американская армия удумала?!!

Ну, Конгресс США, он и есть Конгресс США. Самый нахрапистый, агрессивный, бестолковый и самоуверенный парламент на планете. Реальность его не интересует, он в своём собственном мире живёт. Понять можно. Издержки американской демократии. Да и не только американской, говоря по чести, хотя у американцев просто их система настолько шумная и крикливая, что её загогулины заметнее, чем у других. А поскольку военным с террористами приходится сталкиваться несколько чаще, чем политикам, у них другие приоритеты. Как с практиками всегда и бывает. Что, впрочем, вовсе не означает, что хотелки американцев по части использования российских военных объектов в Средней Азии надо удовлетворять.

Беда в том, что все обвинения конгрессменов в адрес России, насчёт того, что её армия ведёт разведывательную деятельность против Соединённых Штатов, а Путин поддерживает в Сирии Асада и… талибов в Афганистане (?!!!), верны с точностью до обратного. Штаты непрерывно и открыто ведут подготовку к войне против России, в том числе в Восточной Европе и на постсоветском пространстве, а в Сирии поддерживают воюющих с Асадом террористов самого радикального типа. Что до талибов — чья бы корова мычала… Да и использовать российские базы в Средней Азии они явно будут не против террористов, а против Китая и самой России, в том числе, раскручивая местных исламских радикалов. И заниматься этим будет не Пентагон, а ЦРУ.

Ну, не исключено, что присутствие в Киргизии и Таджикистане нужно американцам ещё и для сохранения позиций в афганском наркотрафике, наработанных за 20 лет болтания их армии в Афганистане. Очень уж деньги большие, а риска практически никакого: героин оттуда идёт в Иран, Пакистан, Европу, Среднюю Азию, Китай, Казахстан и Россию, а не в Америку. Так что с практической точки зрения, запрос Милли на присутствие военных на российских объектах, которыми ведает Герасимов, логичен и для США полезен. Зачем это нам и, тем более, китайцам, отношения с которыми для Москвы сегодня куда важнее, чем с Вашингтоном, совершенно непонятно, но тут логика простая: вдруг, прокатит? С Горбачёвым, Ельциным, в ранние времена с Путиным и, кстати, с Медведевым же прокатывало?

Конгрессменов, впрочем, эти тонкости разведывательной и военной деятельности практиков не волнуют. У них своя логика, в рамках которой они и действуют. В теологии это называется схоластикой. Не вчера возникло. Так что кровушки они у Милли и американского военного ведомства в целом попьют, да и пускай. Интересно было бы, конечно, поиграть на этом межведомственном раздрае, да разучились мы такого рода деятельностью заниматься, в отличие от того, что они нам приписывают. А жаль. Дураков учить надо, особенно если они вам не друзья. А США нам не друг, не брат, не сват, не партнёр и не товарищ ни в тучные годы, ни в тощие, да и вообще ни в какие. Что-что, а это они России давным давно доказали. Хотя есть ещё и у нас, в том числе в верхах, те, кто думают иначе…