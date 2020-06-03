«Будапештский меморандум» и отказ Украины от ядерного оружия

Кравчук дал очередное интервью, в котором оценил «отказ Украины от ядерного оружия» в 250 млрд долларов.

«Будапештский меморандум» был фактически актом о безоговорочной капитуляции СССР, определяющим границы оккупационных зон, принципы и порядок организации управления населением на временных территориях, переданных в управление правительствам-коллаборационистам. Со стороны бывшего СССР его подписывали «вишисткие» правительства территорий, которые было условлено называть «Россией» и «Украиной».

Для меня до сих пор остается загадкой, почему США не вывезли с территории СССР все ядерное оружие. Очевидно, что Ельцин и его команда, включая Генштаб, в 1990-1991 году с легкостью согласились бы на «разоружение», а парализованное население, даже не обратило бы на это внимание.

То ли тут сыграла свою роль привычка англо-саксов управлять колониями с помощью туземных администраций, ошибочное решение не форсировать процесс ликвидации Империи, и завершить его в течение 3-5 лет, то ли американцы предусмотрели вероятность того, что у кого-то из командиров ракетных расчетов может на этот счет оказаться свое мнение и на месте Нью-Йорка или Лондона останется радиоактивная пустыня. Лет через пятьдесят узнаем.

Переосмысление истории распада СССР у нас еще впереди. Тот факт, что своей смертью умер Ельцин и был похоронен со всеми возможными почестями и спокойно доживает свой век Горбачев, говорит о том, что Российская Федерация сегодня находится в статусе Германии образца 1977 года. Вроде бы, как и все атрибуты независимого государства есть, а реальной независимости — нет.

Если принять этот факт, то становится легко объяснить множество необъяснимых вещей — от сверхлиберального валютного регулирования, до вялотекущего конфликта с Украиной, который должен закрепить расчленение национального государства большого русского народа.