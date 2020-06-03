Систему опеки в России, действительно, давно нужно реформировать.

Это такое классическое русское «у семи нянек дитя без глазу».

Дома малютки — подчиняются Минздраву. Детские дома — Минобру. Комиссии по делам несовершеннолетних подчиняются «местному органу исполнительной власти», а на самом деле находятся на попечении МВД.

В этой ситуации, когда отсутствует нормальная вертикально-интегрированная структура, опека в любом случае остается всегда виноватой.

Ребенка ставят коленками на гречку? — Мы спрашиваем, где была опека. Опека изымает детей у пьющей матери-одиночки? — Сердобольные граждане кричат, что детей обрекают на сиротство вместо того, чтобы помочь матери.

Так быть не может и не должно.

Дети находятся под защитой государства. Не зря эта поправка будет внесена в Конституцию. А раз так, то реформа всей системы опеки, с инициативой которой выступила детский омбудсмен Анна Кузнецова — как нельзя более своевременна.

Опека нуждается в реформе законодательной базы. Опеке необходима подготовка профессиональных профильных кадров, опеке банально нужны люди.

Например, сегодня каждый сотрудник органов опеки должен ежемесячно выносить решения по нескольким десяткам, а то и сотням бракоразводным процессам. Понятно, что это превращается в бюрократическую формальность и детей почти всегда оставляют с матерью, даже если делать этого не стоит.

Опека сегодня может использовать фактически только один инструмент, для того, чтобы защитить ребенка — изъять его из семьи и в течение 7 дней вынести решение о лишении родителей родительских прав.

Никаких «промежуточных» временных процедур, вроде назначить родителям принудительное лечение от алкоголизма в бесплатной социальной клинике, вынести предписание (и помочь) найти постоянную работу и нормальное жилье — просто не существует.

Фактически в кодексе российских органов опеки есть только «высшая мера наказания».