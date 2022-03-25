Изнанка ситуации

Первое дело в любом процессе – слаженность элементов. Иначе ни паровоз не поедет, ни пароход не поплывёт, ни урожай не взойдёт, ни дом не построится… Ну, и так далее. И тут мы подходим к кадрам, их компетенциям или отсутствию оных, умению трезво оценивать ситуацию, включая свои возможности и действия противника, а также менять тактику в соответствии с требованиями момента. Ну и, что немаловажно, делать то, что необходимо в то время, когда это необходимо и не делать того, что делать нельзя, даже если это соответствует базовой теории. Мало ли, какая хрень соответствует всевозможным базовым теориям? Кладбища полны людей, которые на свою голову слепо следовали догмам, с самого начала не имевшим никакого отношения к действительности или попросту устаревшим.

Опять же, опытных и мотивированных профессионалов надо на все участки ставить и им не мешать. Лучше бы, конечно, помогать, но это уже совсем в идеальном случае. А то сначала порасставят не пойми кого, не разбери, откуда взявшихся и непонятно, на что способных и на кого или что ориентирующихся типусов и фемин на все значимые посты, а потом результаты до того косые и кривые, что их хрен исправишь. И ведь нету в этом мире ничего особо нового. Всё уже проходили, и даже сто раз. Следуй простой человеческой логике, поднимай и сохраняй в своей обойме достойных того людей, и будет тебе счастье. А не хочешь ей следовать, извини. Тогда придётся расхлёбывать результаты – и ладно бы, если самому. А если всем остальным? И ведь их исправить не всегда можно…

Скажем, в ситуации со спецоперацией на Украине, направленной, как было заявлено с самого начала, на её демилитаризацию и, что ещё важнее, на денацификацию. Как эти цели соотносятся с идеей, насчёт того, что ту Украину никто оккупировать не будет и практическим воплощением этих слов: отсутствием назначения внятной и дееспособной, но подчиняющейся исключительно Москве администрации в занимаемых российской армией районах? Армия их проходит, не вопрос, а потом местные мэры разворачивают у неё в тылу антироссийское движение, запугивают население, чтобы оно не смело российскую гуманитарную помощь брать и готовятся перейти к диверсиям на транспортных коммуникациях и к партизанской войне?! Так денацификацию не проводят. Так её только провалить можно.

То же самое насчёт переговоров с режимом Зеленского – неважно, о чём, и заверений, что этот режим никто свергать не будет. Тут вообще нет слов, одни выражения. Если это самодеятельность каких-то чиновников, исходя из их ведомственной ревности к военным, то не изволят ли они тем не мешать и пойти каким-нибудь полезным делом заниматься? Пользы от этих телодвижений нет ни малейшей и быть не может по определению, объяснить их никому нельзя, а надежды на то, что это какой-то супермудрый план, по природной тупости автора и всего прочего населения страны, включая военное сословие, им недоступный, слабы и оптимизма не внушают. Поскольку много больше напоминают о Хасав-Юрте или очередных “Минских соглашениях”. “Минск-3″, что ли, бюрократы готовят? Так в з-дницу их!

Сколько можно налетать на одни и те же грабли? Не надоело ещё? Старые шишки не болят? Что до людей, которые всем этим непосредственно занимаются, вспоминается старый одесский анекдот насчёт борделя, который перестал приносить прибыль и там для исправления ситуации начали мебель переставлять. А надо было менять девочек. Что в нашей ситуации относится не только к ним, но и к большей части мальчиков нашего заведения, всех возрастов, за редкими, да что там – редчайшими исключениями, которые по пальцам двух рук пересчитать можно. С учётом того, что никакой пророссийской элиты на Украине не и, как и в 2014-2015 гг. не было, да и генералы ВСУ брать власть не хотят и не будут. Боятся, что ли, ответственности?

Надейся на это, не надейся, призывай к этому, не призывай… Та же ошибка, что и в Грузии в 2008-м, и в ситуации с Украиной в 2014-м. Системная, повторяющаяся раз за разом, легко и давно просчитанная Западом, для которого мы – враг и врагом останемся, так что никакие наши идиотские реверансы в сторону демократии и международного права их не впечатляют. Плевать они на эти мантры хотели и наплевали мгновенно, с огромным удовольствием и с большим убытком для нас. А что при этом они и себе очень сильно нагадили, так на то у тех же американцев и был расчёт. Заодно с нами они и Европу подкосили. Одним выстрелом двух зайцев. Ядерной войны они боятся, но как раз её намерены любой ценой избегать. Мы же им подтверждаем, что её не хотим? Так и чего ж им расстраиваться? Не с чего пока. Совсем не с чего.

И, кстати, можно хотя бы не мешать на Украине и для её населения делать нужные вещи, которые люди по своей инициативе делают? Как с продуктами из Крыма, в качестве помощи посланными в районы гуманитарной катастрофы, отбитые у укронацистов, которые наша таможня туда не пустила, посчитав их товаром на экспорт, поскольку у неё не было распоряжения о чём-то другом? Юрий Подоляка, с его более чем пророссийской ориентацией об этой вопиющей ситуации рассказал, так она, судя по всему, и до сих пор не изменилась. Притом, что населению там реально есть нечего, а про то, что собой представляют местные власти, которые не дают людям получать гуманитарную помощь от военных, запугивая народ, мы уже сказали. Невесело? Ну, не всё же оптимизм излучать. Надо иногда и на изнанку ситуации глянуть. Больше пользы будет.