{ 23 февраля 2022 }

Крики и стоны насчёт решения о признании ДНР/ЛНР

Рубрики: [Telegram]  [политика]  

Интернет полон криков и стонов насчёт решения о признании ДНР/ЛНР руководством страны. Как же! Санкции наложат, экономика рухнет, все разоримся, Путина народ не поймёт и свергнет, армия за Донбасс воевать не пойдёт (Пионтковский долго об этом какому-то лопоухому мужику с мрачным лицом горного тролля с отдавленными тестикулами на украинском микро-канале рассказывал) и так далее, и тому подобное. «Минские соглашения» разорваны (Козак на Совбезе чётко и ясно сказал, что Киев их с 2015 года игнорирует, перестав даже делать вид, что он этого не делает), диалог с Украиной невозможен, груз невыносимой тяжести лёг на плечи российского народа… Ну, и всякая прочая хрень, в соответствии с умонастроением того, кто её написал.

Стало интересно: что в самом деле народ про признание Донбасса начальством думает. Притом, что он у нас сильно скептический, ворчлив и если что выскажется, не особо стесняясь. По Донбассу единственная претензия: чего столько тянули-то? Лет семь назад надо было признавать, говорит народная масса, в войну там вмешиваться открыто и идти вплоть до Приднестровья, отсекая Киев и от Чёрного моря, и от Азовского. Хуже бы не было. Что до санкций, а не пошли бы они все со своими санкциями, куда подальше? Ну, станет у российских олигархов на миллиард-другой долларов меньше в карманах. Так это вообще никого не опечалит. А если такова цена за то, что людей на Донбассе бомбить перестанут, так и хрен с ними, с олигархами.

И со всеми теми, кто по этому поводу стонет, тоже хрен с ними, от деятелей культуры до прогрессивных журналистов. Да и с общественными деятелями и политиками всех направлений, партий и движений. Очень надоели. Что и показал опрос на Вестях ФМ. За полчаса — более четырёх с лишним тысяч человек, отродясь такого не было! 95% — за признание независимости Донбасса и плевать им на последствия. 3% — против и последствий страсть как боятся. 2% — за продолжение тягомотины с переговорами, сколько бы времени они ни продолжались. Мораль сей басни проста. Потому Путин и президент, причём чёрта с два его кто-либо из внешних игроков свергнет, что понимает, чего народ хочет и что людям по-настоящему важно и нужно. Молодец, однако! Вот и весь сказ.

Евгений Сатановский


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