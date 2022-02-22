{ 22 февраля 2022 }

Эрдоган внезапно заявил о неприемлимости признания Россией ДНР и ЛНР

Рубрики: [Telegram]  [политика]  

Ну, поплыло г-вно по Енисею… Эрдоган внезапно заявил о неприемлимости признания Россией ДНР и ЛНР. ЭРДОГАН!!! С которым про Северный Кипр и неприемлимость признания Анкарой ТРСК, вроде, Путин бесед не ведёт и моралей ему по этому поводу не читает. А между тем Турция его, вообще-то, с 70-х годов оккупирует, плюя и на мнение американцев, и на европейцев. И, кстати, Анкара сообразила эту свою оккупацию хоть как-то оформить и выборы там в местный парламент провести только через несколько лет после того, как ввела туда войска и отправила поселенцев с материка. И эти люди нам ещё что-то про поддержку Донбасса будут говорить?! Притом, что турок пока что не вышибли из сирийского Идлиба, да и не только оттуда, исключительно потому, что у Путина сложились специфические личные отношения с Эрдоганом.

Насчёт постсоветского пространства и амбиций Турции по его подминанию под себя, включая добрую половину российской территории, и говорить не стоит. Насчёт Азербайджана, который де-факто является на сегодня филиалом Турции в Закавказье и его диаспоры в России, как открытого инструмента турецкого влияния. Насчёт турецких маневров на Каспии и Второй Карабахской войны. Насчёт газовых проектов, нацеленных на вывод на европейские рынки среднеазиатского природного газа в обход России. Насчёт освоения грузинской Аджарии и роли Турции в распространении на постсоветском пространстве пантюркизма и панисламизма. Об Организации Тюркских Государств, как новой Оттоманской Порте и роли спецслужб Турции в неудавшемся январском государственном перевороте в Казахстане и играх Турции в Афганистане тоже говорить не приходится, а то столько можно сказать…

Ну, в чужом глазу никто не упустит соломинки, имея в своём уже даже не одно бревно, а целый лесоповал. Хотя понять Эрдогана можно. Он на Украину всерьёз нацелился. Верфи, военные базы, порты, предприятия оборонной промышленности… Тут и строительство для Зеленского военного флота, и совместное производство беспилотников, и перспективы, которые для Турции открывает идея возвращения Украины к ядерному статусу (он бы тут точно в стороне не остался, заодно бы и свою А-бомбу получил)… Признание Россией независимости Донбасса для Эрдогана — нож острый, второй, после Крыма. Он что теперь, воевать с Москвой на стороне Киева должен? А если нет, как он своё на Украине получит?! Впрочем, если на это его Зеленский даже и сподвигнет, ничем хорошим для Турции это не кончится и он это отчётливо осознаёт. Что до разговоров… Ну, пускай поговорит. Заодно и пар выпустит.

Евгений Сатановский


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