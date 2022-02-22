Сообщения западных СМИ о том, что американское руководство призывает Зеленского переехать во Львов, только подчёркивают абсолютный бардак, который начался на Украине и вокруг неё после признания Россией независимости ДНР и ЛНР. Сопровождается это открытым обострением внутриполитической борьбы на Украине: Арсен Аваков выдвинул к Зеленскому прямые претензии в недееспособности в качестве президента, а также публичными истериками в Раде местных националистов, хоровое скандирование которыми мантры: “Донецк — це Украина! Луганск — це Украина!” напоминает по стилю и результативности обряд вызывания дождя африканскими колдунами из самого захолустного племени, которое только можно найти в тамошних джунглях и саванне. Впрочем, нынешние украинские политики от африканских мганг недалеко ушли.

Объявление о том, что посольство Соединённых Штатов перебазируется из Львова в Польшу, явно демонстрирует, что американцы уже и Галицию готовы сдать с потрохами вместе со всеми её националистами, которые сами себе вырыли яму, в которую угодили, пытаясь силой навязать особенности своего, чисто регионального, захолустно-деревенского, ксенофобско-жлобского мироощущения всей остальной Украине. Судя по всему, США и все их союзники вместе взятые внутренне готовы к тому, что вышибать их с Украины будут вплоть до Чопа, Ужгорода, Мукачево и Тернополя с Трускавцом. Осталось теперь в максимальной степени оправдать их ожидания. Что называется, погнали их в своё время из Сайгона, погнали совсем недавно из Кабула, а из Киева они сами ушли и из Львова уходят. Получается, что и всем остальным, включая Тайбэй, можно приготовиться…

Правда, Байден объявил о санкциях против ДНР и ЛНР, а Боррель — об очередных санкциях против России. И тут уже можно только руками развести. Санкции, санкции… Да пускай уже вводят какие угодно санкции, лишь бы не бросали нас в терновый куст. До того эти угрозы выглядят потешно, что даже уже особо и не злят, а вызывают гомерический смех. Сколько можно морочить санкциями головы? С ними даже Иран умудрился выжить, да и все, на кого их пытались накладывать, успешно американские санкции проигнорировали. И ничего, живут. У ребят с Донбасса домов и счетов в Америке нет. На Донбассе нет американских инвестиций, да и не нужны они там никому. Что до Борреля… Автор из испанских по происхождению комиков всё-таки предпочитает Луи Де Фюнеса. Как-то у него то, чем он занимался, много лучше получалось, чем у Борреля или Зеленского…