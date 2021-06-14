Зеленского снова подставили. На этот раз президентский полк сходил на прощание с ветераном украинских повстанцев и дивизии СС. Громкие заголовки должны связать «еврея Зеленского» и СС. В России довольны.

Но президентский полк не подчиняется Зеленскому, это не аналог президентского полка ФСО. Украинский президентский полк входит в ВСУ и материально обеспечивается Шевченковским районом города Киева. Примечательно, что шум поднял депутат от «Слуги народа» Максим Бужанский, без него могли бы не заметить.

Депутат отправляет запросы для выяснения, кто отдал распоряжение на участие в церемонии, и обвиняет Институт Национальной Памяти в сокрытии личности покойного при заявке в полк.

В качестве повода для конспирологии отметим, что Шевченковский район Киева возглавляет опытный член партии «УДАР Виталия Кличко» — самого перспективного конкурента Зеленского на выборах 2024 года.