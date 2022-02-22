Кто-нибудь из участников Мюнхенской конференции по безопасности вообще понял, что там произошло? Президент Украины Зеленский анонсировал возвращение его страны к ядерному статусу. Ему там дружно аплодировали, когда он Россию всеми мыслимыми и немыслимыми словами крыл, помоями поливал и всячески над Москвой изгалялся, но ведь он, очевидно до крайности воодушевлённый этим, и о своих западных союзников не преминул ноги вытереть. Такие претензии выдвигал, так ругал на все корки… Особенно Германии досталось, которая Киеву запрошенное, а точнее затребованное им в ультимативном порядке оружие не продаёт. Насчёт чего, впрочем, украинский посол в Германии пенял хозяевам не раз.

То есть, в Мюнхене в качестве президента Украины имело место быть агрессивное и до крайности наглое и неблагодарное мурло, угрожающее всем окружающим тем, что она вот-вот готова стать ядерной державой. Роскошная перспектива для центра Европы! Особенно если учесть, что Киеву для этого ничего особого делать не нужно. Уран там есть. Все нужные технологии есть. Оборудование есть. Специалистов полно — украинцы их экспортировать могут и, не исключено, давно этим занимаются, в том числе в Иран, Пакистан и Северную Корею. А может быть и не только туда. Наконец, есть все необходимые для использования ядерного оружия носители: ракеты и самолёты, а также их производство, которое с советских времён никуда не делось. Ну, разве что, устарело чуток.

Обо всём этом Шойгу сказал простым русским языком и был прав на все 100%. А теперь вопрос: что должна делать Россия с таким соседом, руководство которого многократно анонсировало, что претендует на целый ряд российских регионов, готово организовывать на территории нашей страны теракты, атаковывать любые стратегические объекты, от Крымского моста до АЭС, и гадить Мосве всеми конвенциональными и неконвенциональными способами, по результатам чего намерено провести танковый парад на Красной площади? Иран в отношении Израиля и то так себя не ведёт, хотя и за то, что делает, огребает от Иерусалима по-полной. Что до Украины, её, с её безумствами, никто из спонсоров и кураторов останавливать не будет и остановить не может — это давно и окончательно ясно.

Может, России пора и о своей безопасности подумать? Поскольку никакой мирной и дружелюбной к соседям или хотя бы нейтральной Украины не будет. Природа власти у неё такая, петлюровско-бандеровская, олигархически-бандитская. Злой агрессивный вороватый нищий с бешеным характером и ядерной бомбой, которому по его мнению все должны — страшный сосед. Его какими угодно методами останавливать надо и всё, что для него самого и его соседей опасно, у него отбирать. Иначе поздно будет. Тем более, что европейцам или американцам, может, украинская ядерная бомба и не нужна, а вот Эрдоган от неё точно не откажется и нужные для её производства деньги для Зеленского найдёт. И вот это уже будет такой гремучий коктейль, который нам вряд ли переварить без большой войны удастся. Оно нам надо? Лучше уж маленькая война сейчас, чем мировая завтра. Хотя, конечно, кому как…