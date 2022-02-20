{ 20 февраля 2022 }

Борис Джонсон заявил, что Россия уже начала «реализовывать свой план вторжения на Украину»

Рубрики: [Telegram]  [политика]  

Британский премьер-министр Борис Джонсон со ссылкой на американского президента Джозефа Байдена заявил, что Россия «в определённом смысле» уже начала «реализовывать свой план вторжения на Украину». Его министр иностранных дел, Элизабет Трасс сообщила, что «после Украины Путин захватит Прибалтику». Становится как-то даже не по себе от прозорливости британских политиков. Может быть, нам сразу с Соединённого Королевства и начать? Чего на буйнопомешанных потомков древних укров и тормознутых недовымерших прибалтов размениваться? Заодно сразу бы проблему национализации российской элиты и репатриации их капиталов решили. Просто, элегантно и без лишних телодвижений.

Жозеп Боррель оскорблён совместным заявлением России и Китая, которое он сдуру назвал «ревизионистским манифестом», подрывающим сложившийся миропорядок. Дошло -таки до главы европейской дипломатии (если, вопреки реальности, полагать, что она вообще есть), что этот самый, столь любимый им миропорядок, не всех устраивает, причём среди его критиков есть страны, сделать с которыми ни Европа, ни Соединённые Штаты ничего не могут, хотя бы даже они и попытались, и как раз Россия и Китай относятся к этой категории. Большие, ядерные, воевать умеют и комплексов особых в отношении потенциальных противников нет. Да и какой выбор? Припёрли к стенке, значит будут драться.

Говорильня идёт такая, что воздух искрит. При этом никто почему-то ни слова не сказал про то, о чём западников чётко, прямо и открыто спрашивали. Ходят вокруг, да около, говорят, чего они не могут сделать и на что никак не могут пойти, как будто кого-то в Москве это интересует. Могут, не могут, соответствует это принятым в их клубе правилам, не соответствует… Ну, не соответствует, так пускай меняют свои правила. А маневры наших военных всё идут и идут, то в одном регионе страны, то в другом. И на Украину вооружения везут и везут, а американских военных в Восточной Европе становится всё больше и больше. Что там Столтенберг сказал, насчёт того, что если Россия хочет, чтобы НАТО на её границах было меньше, так его, НАТО, там будет только больше? Роскошный получился диалог…

Интересно, что очередь к Путину, с которым «говорить не о чем» из западных лидеров становится всё длиннее, причём в их число затесался и венгерский Орбан, которому ни в чутье, ни в упрямстве, ни в прагматизме не откажешь. У него и с Эрдоганом особые отношения, и с Путиным, и к Украине свои давние счёты из-за притеснения закарпатских мадьяр. Причём, в отличие от чехов и поляков, венгры никаких претензий по нашим с ними прошлым дракам не выдвигают. Сильно умнее соседей. Не зря, всё-таки, их империя Австро-Венгерской звалась… Ну, а пока что на Донбассе обострение обстановки, которое ВСУ провоцируют открыто, обстреливая территорию ДНР/ЛНР, и продолжается эвакуация в Россию женщин и детей. Взорваться в любой момент может…

Евгений Сатановский


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