Смешные номера Зеленского

Периодически натыкаешься в интернете на старые номера Зеленского. В смысле, до того, когда он президентом Украины стал. И ведь смешные номера! Только смотреть их уже как-то «не копенгаген». Воротит. Что касается и всей его команды. Да, шутили забавно — но это в прошлом. Что до сегодняшней реакции на эти лица и эти голоса… Тошно от них. Воротит. И тут уже ничего не сделаешь. Да, они тогдашние не отвечают за них теперешних. И, да — это было смешно. А теперь не смешно. И, главное, ещё и фильмы неплохие комедийные испортил. С Галустяном, с Акиньшиной… Смотришь теперь их — вот Галустян, вот Акиньшина, а вот — президент Украины. Да не просто президент, а такая скотина безрогая… И настроение мгновенно куда-то улетучивается.

Может, как помрёт он, пройдёт это. Похоронят его, закопав или кремировав, как уж там у этого швыцера выйдет, и отляжет от сердца. И через какое-то время можно будет на него смотреть на экране и слушать его без того, чтоб возникало плохо контролируемое желание срочно набить ему и всему его окружению морду лица. Это как с Гитлером. «Майн кампф» читать не будешь, но на рисунки венской поры, сделанные будущим фюрером немецкого народа, смотреть уже можно без желания немедленно спалить их в ближайшей печке. И ведь понимаешь, что это ничего не изменит, но адреналин зашкаливает и сердцу не прикажешь. Хотя, есть и другое объяснение: сам дурак. Что толку изводить себя и устраивать самому себе вырванные годы? А сердцу не прикажешь.

Странно это. Так у Стругацкихв «Попытке к бегству» было. Кто в описанной на страницах этой книги инопланетной зоне сидел, из тех многие просто желали странного. Наверное генетически заложено, или родители так по-дурацки воспитали. Сам всю жизнь пытаешься не быть сволочью, и это даже почти во всех ситуациях удаётся, но как с очередным представителем этой породы сталкиваешься, так и тянет ему внеочередную встречу с Г-дом Б-гом устроить. Почему так? Нет ответа. Особенность эволюции. Г-но неизбежно всплывает, причём в любой проруби и там поверху плавает — как Зеленский сейчас на Украине. И вызывает непреодолимое желание позвать ассенизатора. А лучше сразу ассенизационную команду. Зачистить эту поляну к чёртовой бабушке, и трава не расти…