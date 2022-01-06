Руководство Казахстана запросило поддержки у стран ОДКБ. Дело за малым — оказать её. Ситуация не менее важная для России, чем гражданская война в Сирии — более. С учётом общей неукреплённой границы — одной из самых протяжённых на планете, а также истории и смешанного населения, Казахстан, попавший под власть радикалов любого толка, развалившийся на части или впавший в состояние длительной нестабильности, может повлиять на Россию сильнее, чем ставшая приютом и оплотом новых бандеровцев Украина, роль которой в нынешних казахских нестроениях тоже просматривается: именно там, как выяснилось, штаб ДВК Мухтара Аблязова, координирующий как минимум часть нынешних волнений в Казахстане, и расположен.

Украина по теперешним временам не страна, а континентальный остров Тортуга или Ямайка — какое-то пиратское гнездо. Наряду с Прибалтикой, конечно, но от этого не легче. Центр сбора всех антироссийских групп, борющихся против нашей страны и её руководства — там. То же самое в отношении Белоруссии. Теперь — Казахстана. Не Киев, а Порт-Ройял. Разве что, Зеленский не Морган и не капитан Блад из популярных книг Рафаэля Сабатини. Он, впрочем, даже и не д’Ожерон — так, мелкий авантюрист, вставший во главе большой страны… Стоит напомнить, кстати, что пиратские гнёзда на Карибах рано или поздно настолько доставали соседей, что те их вычищали. Ничего личного — просто законы истории. Так что будущее Украины, как плацдарма для революционеров и организатора проблем всего постсоветского пространства, под большим вопросом.

Впрочем — это вопрос будущего, хотелось бы надеяться, ближайшего. Пока же главная забота ОДКБ — стабилизация ситуации в Казахстане. И тут стоит отметить, что запрос к этой организации о помощи президента Токаева буквально взорвал российскую «либеральную» элиту. Политологи из этого лагеря такие мрачные прогнозы о будущем России начали на потоке выдавать, как будто им всем соли на хвосты насыпали. Что понятно. Там не будет переворота, здесь тоже можно о «цветной революции» забыть. А люди же надеялись… Не случайно они как мантру повторяют глупейшую версию о том, что в Казахстане «народ, возмущённый повышением цен на газ, выступил против диктатуры». Ну, может кто-нибудь из них и в самом деле в это верит. Люди такого типа всегда сочувствуют революциям, пока их самих не накрыло…