Уроженка Казахстана отказалась от попытки занять должность регулятора банков в Минфине США

Сауле Омарова, уроженка Казахстана и выпускница МГУ отказалась от попытки занять должность регулятора банков в Минфине Соединённых Штатов и попросила президента Байдена отозвать её кандидатуру, что тот и сделал. В Сенате её не поддержали в крайне резкой форме. Единственная причина — она родом из СССР. Всё. Для сенаторов на этом вопрос был закрыт. Ни квалификация, ни карьера в Америке, ни то, что она женщина, причём азиатка, ни то, что Казахстан — одно из важнейших государств постсоветского пространства и отношения с ним для США важны, особенно в разгар кризиса в отношениях с Россией и Китаем, не сыграли никакой роли. Расизм в чистом виде, слегка замаскированный под антикоммунизм? В общем-то, да. Притом, что сама Омарова никогда и в КПСС-то не состояла…

Более того, её семья в своё время пострадала от репрессий и она об этом сказала. Но в ответ получила такой холодный душ… Знаменитая комиссия по расследованию антиамериканской деятельности могла бы позавидовать тому, как с ней обошлись нынешние сенаторы. И это всё, что нужно знать тем выходцам из бывшего СССР, кто собирается в Америке сделать карьеру на государственной службе. Интересно, что бы ей по нынешним временам американские политики сказали, если бы её предки были родом из Африки, Латинской Америки или она представлялась бы кандидатом от всяко продвигаемых нынче в Штатах сексуальных меньшинств — к примеру, была бы трансгендером? Скорее всего, прошла бы отбор. А вот то, что она из Казахстана, торпедировало её карьеру напрочь.

Интересно, тех, кто всё ещё продолжает верить в Америку, как «общество равных возможностей» и несёт эту чушь с экранов, в радиоэфире, интернете и со страниц газет — это чему-нибудь научит? Наша системная — парламентская и внесистемная, уличная и интернетная, оппозиция отметит этот вопиющий факт откровенной наглой дискриминации? Или не наша, а, скажем, казахская, которая за демократию западного типа готова у себя на куски кого угодно порвать? И в целом, кто-нибудь на постсоветском пространстве, в том числе в Закавказье и Средней Азии, из тех, кто сейчас русскими и собственной историей так недоволен, на эту ситуацию откликнется? Колокол-то по ним всем прозвонил, даже если они это ещё не поняли. Ну, не хотят замечать очевидного, пускай сидят, «Бората» смотрят. Он им, наверное, нравится…