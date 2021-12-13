КОШЕК объявили психопатами

Читаешь новости — диву даёшься. Скажем, зоологи Ливерпульского университета объявили КОШЕК по типу мышления психопатами, на основании… опроса их хозяев. К сожалению, никто не проводил опрос самих кошек, насчёт того, как ОНИ относятся к таким исследованиям и тем, кто ими занимается. Но если бы провели… Как минимум, на Шнобелевскую премию эта работа тянет. Не меньше, чем идиотское предложение, перестать есть мясо и отказаться от выращивания домашнего скота, потому что животные, переваривая траву, портят воздух и выделяемые ими при этом кишечные газы способствуют глобальному потеплению. ООН же взялась бороться с повышением температуры на планете? Ну, и…

Болгарская газета со ссылкой на какого-то местного «эксперта» перечислила страны, которые вот-вот перестанут существовать. Это и Нидерланды с Мальдивами (утонут — далось им всем это глобальное потепление, к которому самые болтливые из политиков и журналистов пристали, как банный лист к з-днице), и Бельгия, Великобритания и Соединённые Штаты (расколются), и Китай (экология и население с ним покончат), и много кто ещё. Судя по всему, на своём месте останется только Болгария, так что имеет смысл выпустить её глобус. И ведь, вроде, не первое апреля на дворе — декабрь. Интересно, что до сих пор в прогнозах такого уровня достоверности, хоть и по отношению к России, были замечены в основном «эксперты» с Украины. Кто из них у кого учился? Может, китайцы это смогут определить?

Америка объявила о дипломатическом бойкоте зимних Олимпийских игр в Китае. То есть спортсмены их на эти игры приедут, а официальных лиц, представляющих Соединённые Штаты, там не будет. И таким идиотским образом они Китай «накажут». По версии американцев — «за нарушение прав человека». К американцам уже присоединилась Австралия (не зря она, согласно последним данным, стала самой пьющей страной на планете). Канада думает. В Европарламенте с призывом к коллективному бойкоту китайской Олимпиады выступил представитель ФРГ. Странно, что Грета Тунберг пока молчит. Такую возможность вписаться в «мэйнстрим» упускает… То ли мир сошёл с ума. То ли одни фрики сейчас в моде, про них и пишут. Время блогеров и тик-токеров — эпоха глобального шутовства.