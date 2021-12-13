Поговорили Путин и Байден. Какие-то темы затронули подробнее, какие-то нет, по каким-то что-то решили сделать — каждый по своим каналам, где-то остались при своих… Ясно было заранее. Ни прорывов, которых быть при сегодняшнем раскладе просто не могло, ни катастроф, до устраивания которых Путин не особо охоч, а у Байдена на это нет ни сил, ни инструментов. Всё в штатном режиме. Ну, да, американцы перед встречей сильно гнали волну по украинской теме, но это же американцы. Они без драматургии такого рода жить не могут. Нужно производить впечатление на электорат — и свой, и соперничающей партии. Не случайно Трамп ещё перед этой встречей Байдена притоптал. На будущее это ему пригодится. Так что особо ждать от тех переговоров нечего: всё будет идти так, как идёт. Инерция систем.

Виктория Нуланд после разговора президентов заявила, что Путин хочет возродить Советский Союз. Это, конечно, вряд ли, но интересно, с чего вдруг она на эту тему начала высказываться. Очень уж наши журналисты любопытствуют. Так их это воодушевило… На самом деле, причина проста. Нуланд — это враг, врагом была всегда и им останется до гробовой доски. Нет ничего, что она делала бы в своей жизни, не имея в виду Москве нагадить, что имеет прямое отношение и к личностному психотипу, и к истории её семьи. Враг хитрый, умный, коварный, исключительно подлый и талантливый. По Украине видно. Умеет переигрывать наших политиков и дипломатов и не раз это делала. И говорила она на американскую аудиторию, играя на её основных страхах для того, чтобы те, кто в США борется с Россией, не очень расслаблялись.

Американские политики грызутся между собой и часто отвлекаются. Для кого-то из них проблема — Китай, для кого Иран и Северная Корея, кто-то возится с проблемой мигрантов или преступности. Но с давних времён все они на упоминание СССР реагируют однозначно. Так что слова о его возрождении для них — как звук трубы для старой полковой лошади. Мобилизует мгновенно. Что до Путина… Возродить единую страну на базе бывшего СССР на самом деле не такая уж проблема. И в 90-е это можно было сделать, и сейчас. Но репрессии придётся проводить внутри России и войны на периферии, а это кровь, которую Путин проливать не любит. Ну, не кровожаден он, вопреки всему тому, в чём его обвиняют. Так что, к сожалению, врёт Нуланд, насчёт того, что он спит и видит, как бы возродить СССР. И сама отлично понимает, зачем именно врёт.

Что до отсутствия в оборонном бюджете США санкций против “Северного потока — 2″, что журналисты связывают с состоявшейся беседой президентов… Вряд ли это связано с тем, что Байден с Путиным пообщались. Не так эти вещи работают. Совсем не так. Но остановить этот проект не удалось? Не удалось, как бы по его поводу Украина и Польша ни истерили. Так зачем Америке отношения с европейскими союзниками напрягать, особенно с Германией? Зима настала, с газом в Европе и так туго, американцы ей в этом не помощники, разве что уголь на Украину поставляют, который немецкие «зелёные» даром не возьмут, правительство в ФРГ новое… Проще проекту через затягивание сертификации вредить. А это уже никакого отношения к Белому дому не имеет. Так что поговорили президенты. Ну и ладушки.