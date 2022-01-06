{ 6 января 2022 }

Выбрал нужную таблетку

Рубрики: [Telegram]  [Звезды]  

Киану Ривз отдал большую часть гонорара за «Матрицу» в фонд исследования лейкемии.

Киану Ривз

Речь причем не о последней части, деньги за которую вообще было бы честно вернуть каждому зрителю. Журналисты раскопали дела давно минувших дней, и выяснили, что 70% из своего 45-милионного гонорара за самую первую часть «Матрицы» Киану Ривз отдал в благотворительный фонд.

История, вдохновляющая и внушающая уважение. Актер несколько лет видел, как борется с лейкемией его младшая сестра Ким, поддерживал ее всеми силами (продал дом, отложил сиквел все той же «Матрицы», потратил миллионы долларов на лечение), а еще, как теперь выяснилось, создал целую организацию по борьбе с раком и не стал афишировать свое участие в этом.

Жизнь наградила Киану Ривза за способность быть Нео и в реальной жизни — Ким выздоровела, а фонд помогает пройти этой же дорогой еще и другим. Что касается Киану, то кучность подобных его поступков и близко не позволяет подозревать хоть какой-то намек на пиар или заигрывание с матрицей. Он просто очень крутой мужик. А еще исключение в голливудском уравнении, где гонорары обычно тратят на немного другие таблетки.

НЕВМИНКУЛЬТ


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