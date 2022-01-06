Гонорар Лепса за новогодний корпоратив — 15 миллионов

Опубликовали гонорары российских артистов за новогодние корпоративы. Степень достоверности еще проверять, но все поверили, а значит, теперь эта версия официальная.

За выступление в «Барвихе» в новогоднюю ночь Григорий Лепс получил от 10 до 15 миллионов рублей. В этом же промежутке по неизвестным причинам оказалась и Светлана Лобода, чья цена, скажем прямо, выглядит слегка несоразмерной звучности имени на эстраде.

Например, персональный новогодний концерт от Стаса Михайлова, Леонида Агутина, Басты, Полины Гагариной, Николая Баскова, Валерия Меладзе или Филиппа Киркорова обойдется дешевле на несколько миллионов — от 7 до 9. А Ани Лорак, трезвый Билан, Zivert, Сергей Лазарев, Любовь Успенская, Александр Ревва и группы Little Big или «Руки Вверх!» готовы украсить ваш праздник примерно за 5 (от 4 до 6).

Анну Седокову, Джонни, Клаву Коку, Стаса Костюшкина, Наташу Королеву и группу «Иванушки International», сильно постаравшись, могут выкупить даже педагоги какого-нибудь крупного города — собрать придется 1,5-2 миллиона.

Как видим, суммы более чем внушительные. То ли инфляция так скакнула, то ли соскучились по «звездам» в пандемию, но на гонорары сейчас явно не скупятся, кажется, доплачивая нашим несчастным артистам еще и за вырванные пандемией годы.