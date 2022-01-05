{ 5 января 2022 }

Некоторые уроки происходящего, на опыте Казахстана и Украины

Рубрики: [Telegram]  [политика]  

Некоторые уроки происходящего, на опыте Казахстана, Украины и прочих стран постсоветского пространства, а также стран «арабской весны», где произошли, происходят или произойдут «цветные революции». Не корысти ради, а порядка для. Вдруг кому пригодится. Итак: если правитель сидит на своём месте 25-30 лет, его непременно попытаются свергнуть. А если 40, то свергнут обязательно и, не исключено, убьют. При этом его личные достоинства и заслуги перед страной никакого значения не имеют, внешняя же поддержка его ниспровергателям обеспечена. Не бывает такого, чтобы за столь долгий срок правления правитель никого против шерсти не погладил, а уж родня это его, бывшие вельможи, отставленные им за провинности или по причине излишних властных амбиций, лидеры сепаратистов, уголовные авторитеты или религиозные радикалы, не суть важно.

Интеллектуалы, которые всегда фрондируют, какая бы власть в стране ни была и находятся к ней в оппозиции по определению, в начале революционных преобразований их поддерживают автоматически, а потом их временные союзники «из народных масс» прикончат, если те сбежать не успеют. При этом в Казахстане, как и на Украине, или в арабском мире, ставка во время протестов сделана на архаичное провинциальное население и люмпен из больших городов, которые всегда тех, кто правит страной — более состоятельных, образованных и современных (в Казахстане — людей советской закалки), ненавидят и им страшно завидуют. Это те, кого на Украине называют «сэло», а в Казахстане и Средней Азии — «кишлачники». Напоить, накурить и спустить с цепи на «столичных баев» и инородцев, включая русских. Отличная пехота для организации переворота.

В том же Казахстане западные фонды лет пять-десять как переключились с обработки городской интеллигенции на обучение провинциалов такого рода. Координация, самоорганизация, финансовая дисциплина, грамотное проведение протестов по нарастающей, вплоть до захвата власти, налаживание внешних связей с западными и, в случае Казахстана, исламскими СМИ. Как себя вести, в случае задержания, как — в суде и прочая сугубо революционная конкретика. При этом исламисты, идейные националисты, контрабандисты, наркоторговцы, обычные уголовники и прочая внесистемная шпана всех видов и типов присоединяется к любым протестам, в ходе которых власть изначально даёт слабину или позволяет заподозрить раскол в её рядах. Их только стрельба на поражение может остановить.

Толпа в Казахстане штурмует, поджигает и захватывает городские акиматы, отделы МВД, правительственные здания и офисы президентской администрации? Ну, так на то и расчитано. Тем более, что в зданиях отделов МВД есть оружейные комнаты, а оружие всегда полезно бунтовщикам, и сверх того можно уничтожить досье на уголовников — им прямой расчёт эти здания штурмовать. Что до требований выпустить на свободу тех, кого протестующие и пресса именуют политическими заключёнными, в Сирии их в своё время повыпускали. Они тут же во главе тамошних исламистов и встали. До сих пор некоторые в Идлибе отсиживаются во главе отрядов своих боевиков. Чем должен Казахстан от Египта или Сирии в глазах западного мира отличаться? Он ничем и не отличается, разве что тем, что граничит с Россией, которая является главным призом и конечной целью всего этого балагана. Развалят его, займутся нами…

Евгений Сатановский


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