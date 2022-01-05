Ситуация в Казахстане напряжённая. Это мягко говоря. Судя по происходящему — самая настоящая цветная революция, пока ещё в начальной стадии, но от этого никому не легче. Может ли с хорошо организованными и явно режиссируемыми волнениями нынешнее руководство страны справиться? Увидим. Как карты лягут. Притом, что пытаться снести действующую власть будут все: либералы и исламисты, пантюркисты и региональные элиты, считающие, что их обделили властью (а в Казахстане жузы — это серьёзно), казахские националисты, недовольные тем, что у Назарбаева национальные меньшинства не в загоне, как им бы хотелось… Наконец, есть серьёзные фигуры из числа бывших министров и других чиновников первого эшелона, вытесненные из тамошней власти и живущие за границей, обладая изрядными деньгами и связями.

Последние, пожалуй, за организацией нынешних волнений в Казахстане и стоят. Больно уж грамотно там всё организовано. Вспыхнуло, как по команде, в самый правильный, с точки зрения будущих переговоров России с американцами и представителями НАТО момент. Да и Китаю на границе Казахстана с китайским СУАР, прямо перед Олимпиадой в Пекине, столкновения протестующих с казахскими силовиками и властью нужны, как рыбке зонтик. При этом китайцы вмешиваться, ради стабилизации в РК ситуации, не будут — Олимпиаду свою сорвут, а она и так под ударом: американцы, как могут, им нагадить стараются. Мы? Тем более. На украинском направлении в любой момент всё, что угодно может случиться, да и сложнейшие переговоры по гарантиям безопасности на кону.

С другой стороны — если к Москве казахское руководство само с какими-то идеями обратится, ему наверняка навстречу пойдут, как было в случае Белоруссии. А если нет, так у нас с Казахстаном даже не Союзное государство, как с Минском. Ну, да, он член ОДКБ. Так по этой линии когда запрос будет, тогда и можно будет действовать. Пока же, поводов нет никаких. Ну, понятно даже и ежу, причём слепоглухонемому, что игра идёт при активной подпитке извне, но ведь внешней агрессии нет? Нет. Тогда всё происходящее — сугубо внутреннее дело Казахстана. По крайней мере, пока тамошних русских и русскоязычных резать не начали. Не дай Б-г, конечно… Пока же понятно, что конечными бенефициарами происходящего будут американцы и турки. Интересно, когда Эрдоган в организации волнений в Казахстане Гюлена обвинит…