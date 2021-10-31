Чубайс выступил насчёт глобального энергоперехода

Анатолий Борисович Чубайс, гуру и демиург нашей современности, сделавший для того, чтобы искоренить в нашей стране и её ближайших окрестностях всё то, на чём она возникла, окрепла и превратилась в сверхдержаву, столп и опора отечественного либерализма, бессмысленного и беспощадного, крутейший из крутых, смотрящий за Россией от лица мирового сообщества, дабы она чего не выкинула и случайно чем ему, сообществу этому, не надо и ей не положено, не стала, и прочая, и прочая, и прочая, сим выступить насчёт глобального энергоперехода и мирового энергокризиса изволили. Связаны между собой, сказал, эти два явления. И даже уточнил, где и как именно. То есть сыграл привычную ему роль “Капитана Очевидность”, хотя и сильно лукавя.

Как ветер дует не потому, что деревья качаются, хотя эти два явления напрямую взаимосвязаны, так и энергокризис с энергопереходом не оттого на мир обрушились, что старый энергетический уклад себя исчерпал, а новый нежданно-нечаянно подкрался, а потому, что власть имущие на Западе решили по технической тупости своей, наглости и смешной уверенности, что могут командовать законами экономики и природы, спекульнуть на климатической теме, заодно подзаработав сами и причморив удачливых, по части ресурсов, но наивных, вороватых и ещё более глупых, чем они сами, конкурентов – нас в том числе. Что Анатолий Борисович им помогал, помогает и будет помогать делать – по крайней мере, пока страну окончательно не похоронит. И тут один вопрос: когда конкретно это произойдёт…

Ещё в середине 70-х Капица предметно и наглядно всё, насчёт энергетического баланса планеты, новых технологий – они же зелёные, альтернативные, неуглеродные и прочие, показал и доказал. И то, что он был абсолютно прав, нынешний энергокризис и доказывает. АЭС наши и не наши – реальный источник энергии, гидроэнергетика – тоже. Термоядерную энергию хорошо бы наконец освоить. Что до чаемого Чубайсом и мировым сообществом энергоперехода, эта политико-финансовая околоэкологическая авантюра либо уйдёт туда, куда ушли теории плоской Земли, флогистона и вечного двигателя, либо всем тем, кто ей всерьёз страдает, наступит капец. И тут пугать Россию тем, что у неё никто не будет нефть, газ, уголь и электроэнергию покупать, не стоит.

Пуганые мы. Давно и неоднократно пуганые. Их до 60-70-х никто и не покупал. Страна наша каким-то образом без всего этого экспорта образовалась. Правда сказать, в ней тогда и Чубайса не было со всеми его верными сподвижниками и соратниками, но другие чубрики-снусмумрики в разные эпохи бывали, не менее вязкие. Что до того, где будет бюджет деньги брать… Да у того же Чубайса и возьмёт. Там, если всех, кто последние 30 лет у нас командовал и от этого жил, экономику поддаивая, потрясти, такой звон в мошне у государства возникнет! А если вывезенное вернуть – даже без особой лютости, нежно, как китайцы у себя с этой темой работают, так и вообще всё будет неплохо. Медики знают: очисть организм от глистов, которые его изнутри выедают, ему сразу легче станет. Вот и с экономикой так же. Да и с государством, как системой. Давно пора нашей стране глистогонное принимать…