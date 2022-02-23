Детская радость Борреля

Можно только приветствовать идиотическое упорство, с которым страны западного мира развлекаются санкциями, а ведущие политики и чиновники этой части планеты о них объявляют. Тот же Боррель с его детской радостью насчёт того, что у депутатов российской Государственной Думы теперь не будет тусовок в Сен-Тропе, бриллиантов в Антверпене и шопинга в Милане, совсем не чувствует того, что всё им перечисленное означает для населения России по сравнению с Донбассом. Во-первых, ему за это каждый у нас спасибо скажет. Не фиг депутатам деньги самосвалами из страны вывозить и в Европе их прокучивать. Во-вторых, наконец-то отечественная швейная промышленность получит стимул для развития сегмента высшей категории. Депутаты и их жёны, дети и любовницы голыми точно ходить не будут.

Ткани, нитки, пуговицы и прочие аксессуары для нас не вопрос, портные в стране хорошие есть, кутюрье тоже, а уж про моделей и речи нет. Именно от нас они в Европу и ехали. Ну, теперь у них и дома работы будет полно. То же самое касается огранки алмазов, которые всё равно в Евросоюзе или отечественные, или южноафриканские. Хочет Боррель разорить бельгийских и голландских торговцев алмазами и ювелиров, так и семь футов ему под килем. То-то они, потеряв Россию, как поставщика сырья и одного из основных покупателей готовой продукции, его поблагодарят! Ну, а что до Сен-Тропе… Может, во времена его далёкой молодости для людей его круга это и был фешенебельный курорт, но для наших сейчас — обшарпанная общеевропейская забегаловка среднего уровня, хуже Анапы и Геленджика.

Интересно, он когда-нибудь в московских и питерских ресторанах и клубах бывал? Или, к примеру, в Казани или Сочи?! Ему уровень отечественных девиц и мачо известен, или он до сих пор ориентируется в качестве вершины удовольствия, которое человек может получить в этой жизни, на европейских лахудр, страшнее атомной войны и европейских же мужиков, из которых кто не отмороженный на всю голову ботан, вроде него самого, тот пьяница, жлоб, наркоман или гомосяо, а то и всё это вместе взятое?! Прикольный, всё-таки мужик этот пожилой, не слишком сообразительный испанец. Такое несёт, что его в зоопарке в отдельном вольере демонстрировать надо. Хомо еуропеус дипломатикус, дети. Смотрите на него и не будьте такими. Абсолютно тупиковая ветвь эволюции человеческого рода!