С интересом наблюдаются дискуссии вокруг наших переговоров с американцами и руководством НАТО о гарантиях безопасности России, которых Москва требует. Дадут нам письменный ответ или нет? Отступят до линии размещения военной инфраструктуры и войск НАТО на 1997 год или заболтают всё, предлагая очередные завиральные варианты, от которых несложно будет отказаться? Сведут всё к Украине и, может быть, Прибалтике, или это не удастся сделать? Добьются того, что Россия будет воевать на Украине, увязая в этом конфликте, или все проблемы с Киевом удастся разрешить каким-то другим путём — вовсе не обязательно дипломатическим? Не только движение танковых колонн по пересечённой местности обеспечивает победу в современной войне…

Между тем, согласно притче о Гордиевом узле, если его никак не удаётся развязать, его нужно рубить. Что до того, что мы не можем выступать агрессорами и бить по противнику первыми, а непременно надо, чтобы в качестве агрессора выступил он — чушь это. Абсолютная чушь. Когда враг вот-вот по тебе ударит и понятно, что он подтянул для этого к линии соприкосновения войска и вооружения в нужном количестве, бить нужно на опережение, как сделали израильтяне в Шестидневную войну 1967 года и НЕ сделал Советский Союз 22 июня 1941-го. Может тогда бы не пришлось, теряя миллионы людей, до Москвы и Сталинграда откатываться, чтобы закончить войну в Берлине и Праге. И, кстати, совершенно непонятно было заранее, что она закончится именно так…

Мы играем с американцами по всем правилам, а они с нами так, как и положено шулеру играть с такими простаками. А зачем? Как англичане воевали с Испанией? Как испанцев трепали со всех сторон на свой страх и риск Морган, Дрейк и прочие, такие же, как они? Хотя некоторым из них могли в итоге даровать титул или губернаторство — но это потом. Если живы оставались. И, кстати, как американцы и европейцы работают с российской и в целом постсоветской элитой! Системные олигархи, широкие либеральные массы, молодёжь, деловые круги… Что до нас — кто у нас опора в американском истеблишменте и населении? Кто и как работает внутри Америки в интересах России? Нет таких людей? А почему? Или для этого Андропова воскрешать надо?!

И последнее. Стратегия у нас в отношении США какая? У них она есть — в отношении всего мира. У китайцев есть. У Турции. У Израиля, Ирана и много у кого ещё. А у нас? Нет, понятно, что нам нужно, чтобы американские базы не существовали не только в Европе, но и в Японии и Южной Корее. Добиваться этого, как будем, начиная с Украины? К примеру, если нынешние условия России по безопасности будут отвергнуты, мы что делать будем? Базы эти взлетят на воздух или просто не смогут функционировать, а земля будет гореть под ногами у оккупантов, или ещё что-то произойдёт? Как хотелось бы надеяться, конечно. Поскольку если не произойдёт ничего… Устало население ждать чудес от начальства своего. Очень устало. Явило бы оно населению своему чудеса те, что ли? Давно ведь ждёт…