Всплыл в информационном пространстве очередной план передела — на сей раз, правда, не мира, но Европы. Ось Лондон — Анкара, вокруг которой должны крутиться Варшава, Киев, Кишинёв и, в перспективе, прибалты. Свежо, задорно, остро и без прямого участия американцев, которые туркам жутко осточертели, а англичан раздражают до икоты с самой Первой Мировой войны. Ну и, понятно, всё это призвано вывести Великобританию из роли младшего союзника Соединённых Штатов в самостоятельные игроки. Опять же — против России, Германии и Франции полезно. Не стоит списывать в утиль старые симпатии, антипатии и фобии. Зря, что ли, Соединённое Королевство из Евросоюза выходило? До «Правь, Британия» ещё далеко, но «Б-же, храни королеву» уже вытанцовывается. И отчётливо. Почти Лондонский королевский филармонический оркестр…

Кстати, с точки зрения исторической, союз турок с англичанами — вещь с интереснейшим багажом. Особенно в его антироссийском применении, которое имеет 300-летний опыт и проверено на практике столько раз… И в Крыму, и в Закавказье, и в Средней Азии, и в Персии, и много где ещё. Не стареют душой ветераны. Тем более, в последних событиях в Казахстане прослеживается отчётливый англо-турецкий след. Насколько можно судить, инициаторами антиправительственных выступлений и последующих погромов выступила часть местных высших политиков и силовиков, договорившись именно с Лондоном и Анкарой (последняя курировала боевиков). К ним после начала волнений, нейтрализовав Токаева, и должны были обратиться за помощью в наведении порядка, которую оказали бы турецкие и союзные им азербайджанские войска при европейской «крыше» в лице англичан с их колоссальными интересами в казахской экономике.

Хорошая схема, тем более, что Эрдогану для наведения порядка в Казахстане, в случае её реализации, нужно было просто отозвать своих собственных, «ручных» джихадистов, а уж с примкнувшими к ним уголовниками можно было бы не церемониться. Правда, своим обращением к ОДКБ Токаев всю эту игру поломал. В итоге, никакого «ответа России за миротворцев в Карабахе» не случилось, «армии Великого Турана» тоже — по крайней мере, пока, и игру надо переигрывать заново. А уж в Казахстане или по соседству — это второй вопрос. Мало ли в Бразилии Педро, а в регионе мест, которые можно поджечь, сыграв после этого роль доброго пожарного, появившегося в последний момент буквально из ниоткуда? Кстати, понятно, чего это вдруг говорливые до изумления турецкие политики и СМИ в данном конкретном случае взяли нехарактерную для них паузу. Переваривали случившийся облом и пытались понять, что им дальше делать. Готовились-то они к совершенно иному развитию событий…

Что характерно, американцы в данном случае, как и в Белоруссии, предпочли уйти на второй план, дав возможность сыграть самостоятельную партию игрокам второй лиги. Только Лукашенко должны были свергнуть поляки, прибалты и украинцы, а Токаева англичане и турки с примкнувшими к ним на правах младших партнёров азербайджанцами. Ну, и внутренняя поддержка несостоявшегося государственного переворота в Казахстане находилась на куда более высоком уровне, чем в Белоруссии. Там уже не оппозиционные блогеры и их жёны работали, а часть высшей политической элиты страны… И, понятно, присутствовали внутренний исламистский фактор, джихадисты из-за рубежа, наркомафия и очень большие деньги сидящих в Европе казахских бывших высших чиновников — «оппозиционеров», чего в белорусской ситуации просто не было. Два мира, два Шапиро… Да здравствует новая-старая Большая Игра!