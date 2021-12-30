Когда мы наконец договоримся с американцами? Когда-когда… Скоро. Когда доллар перестанет быть мировой резервной валютой, а Сталлоне перебьёт всех врагов в очередном «Рэмбо». Когда «Голливуд» начнёт снимать правдивые умные фильмы, а «Дисней» забудет про политкорректность и снова начнёт просто развлекать детей. Когда генералы из Пентагона попросят Шойгу и Герасомова наконец-то объяснить им, как надо воевать, а Байден отменит все дурацкие американские санкции и клятвенно, на Библии, пообещает, что больше ни один американский президент их ни против кого не введёт. Когда Конгресс США в полном составе принесёт свои извинения нам и китайцам. Когда американцы перестанут учить весь мир жить и начнут учиться сами. В общем, никогда…

Когда мы наконец-то заживём сами с собой в гармонии и перестанем друг с другом ругаться по любому поводу и без? Когда наши чиновники перестанут воровать и беспредельничать. Когда гопники станут вежливыми, а их шмары порядочными. Когда никто больше не будет ругаться матом, пить запоем и сплетничать. Когда можно будет верить правительству и банкирам. Когда текст рекламных объявлений будет соответствовать настоящему качеству рекламируемого. Когда и награждать, и карать будут по делу. Когда наше образование и наша медицина станут лучшими в мире на самом деле, а не на словах — как только их перестанут курочить оптимизаторы и прочее ворьё. Когда власть будет бескорыстно вкалывать для страны и народа, и это всем будет видно. То есть… Ну, ты понял, читатель.

Когда это время придёт, коты, которые бродят по нашим дворам, соберутся в стаи и полетят клином на юг, мурлыча и курлыкая. Пушистым длиннохвостым клином полетят. Всех бездомных зверей разберут по домам и у каждого из них будет свой, персональный любимый хозяин. И по домам разберут всех брошенных детей, которых их приёмные родители не будут обижать никогда. А одиноких стариков больше не будет, и у каждого, если не во всём мире, то хотя бы у нас в стране, будет кто-то родной и близкий. Исчезнут подлецы и негодяи, воры и прохиндеи — их просто не будет. И вместе с ними исчезнут наркоторговля и бандитизм, убийства и насилие, глупость и предательство, блат и чванство. Хорошие настанут тогда времена. Жаль только, что этого мы точно не увидим. И, кстати, неизвестно, увидит ли хоть кто-нибудь…