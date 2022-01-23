Гениальную идею вбросили в информпространство журналисты «Блумберг», насчёт того, что Си Цзинпинь МОГ попросить Владимира Путина НЕ ВТОРГАТЬСЯ на Украину в период, пока в Китае будет проходить Олимпиада и Параолимпийские игры, то есть с 28 января по 20 марта, когда официально завершится олимпийское перемирие (к которому, кстати, в этом году беспрецедентное количество союзников Соединённых Штатов НЕ ПРИСОЕДИНИЛИСЬ), Украина вне опасности. Ну, а потом весенняя оттепель начнётся и распутица, а в такую погоду, как всем в мире известно (по крайней мере, в «Блумберге»), Россия не воюет. Правда, из чего это следует и какими именно свидетельствами подтверждается, «Блумберг» не сообщает.

Версия не хуже прочих. Американская такая версия. Что называется, пришла идея кому-то в голову, так не пропадать же ей втуне. Ну, её и озвучили. Тема? Тема. Там и Китай есть, и его Олимпиада, и Россия — вечный агрессор, и бедная-несчастная Украина, на которой у Путина до того свет клином сошёлся — ни спать, ни есть не может, пока не вторгнется. Отчего туда сейчас и везут оружие и военную технику отовсюду, а заодно и военных — отставных и действующих, в основном из спецподразделений стран НАТО. То ли, по официальной версии, помогать эвакуировать НАТОвские посольства, если Россия на Украину всё-таки вторгнется (но, как сказал президент Байден, вызвав изрядный скандал, «всерьёз», а не чуть-чуть), то ли ещё зачем. И тут большой вопрос: зачем именно.

С украинской стороны всё гудит, как улей. Так раскачать несчастную страну… Не стоило украинцам, всё-таки, наверное, Зеленского президентом избирать. Он явно собрался всерьёз отыграть постановку «Россия нападает на Украину», превратив её в самое масштабное шоу в своей творческой биографии. Прямо-таки голливудские масштабы постановки. А страсти какие! Если бы это не была реальная жизнь, а всё оставалось бы в пределах сцены, так ему можно было бы аплодировать. Весь мир на ушах стоит, а он — скромный герой третьего плана и второго состава, случайно оказавшийся взятым в постановку, крутит всем головы и бейцы. Красавец! И тут один вопрос: а Украина по Донбассу, случаем, в означенный период олимпийского перемирия врезать не собралась? Путин на Олимпиаде в Пекине, оружия море, ситуация на грани взрыва, причём раскачивают её именно с той стороны… Очень уж на прецедент Саакашвили в 2008 году похоже. Один в один.