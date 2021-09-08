Гордон предложил переименовать Украину не в Русь-Украину, а в Россию-1

Из жизни идиотов. Журналист Дмитрий Гордон, который на Украине и у отечественных либералов числится знаменитым интервьюером, то ли в шутку, то ли всерьёз предложил переименовать Украину не в Русь-Украину, каковая идея недавно была там высказана (вариант Марии Захаровой, которая немедленно на это откликнулась, — УкРусь), а в Россию-1. Идея состоит в том, чтобы потроллить Россию, которая, по идее Гордона, должна быть переименована в Россию-2. Такая уж на Украине теперь главная национальная идея — Россию троллить. Как во главе страны встал шут гороховый, так у неё все общение с внешним миром в клоунаду и превратилось. Не страна, а погост, на котором все местные черепа лыбятся.

Ну, троллинг, так троллинг. Когда и если у нас идёт такая пьянка, надо резать и последний огурец. Чего его жалеть? Так что Украину, конечно, переименовывать надо. Но если уже в Россию с порядковым номером, так в Россию-ноль. В полном соответствии с теорией наименования параллельных миров, отлично изложенной у Сергея Лукьяненко. Поскольку базовый мир, мир-предтеча, с которого всё началось, а именно такой статус для себя видит Украина, должен иметь нулевой номер. Ну, или вообще не иметь никакого. Просто назвать эту страну Россией, дать её руководству по голове, объединив с нами, и отыграть своё, по Жванецкому. Оно и правильно будет. И в точности соответствовать основополагающей идее Путина насчёт того, что русские с украинцами и белорусами — один народ.

Радует, что они там, на Украине, сами к этому пришли, хотя и несколько парадоксальным путём — через ж-пу. Ну, впрочем, для киевского начальства это дело привычное. Они там у себя всё так решают. Поскольку не может не сказаться на генофонде и состоянии мозгов такая их утечка. На протяжении столетий в Россию, а последние несколько десятков лет ещё и на Запад. Ну, а кто остался, тот остался. Как в оперетте «Принцесса цирка»: «Что выросло, то выросло». Этого уже не исправить. Рос украинский политический поросёночек, рос… Такой был маленький, розовенький, миленький… И выросла из него нынешняя, большая-пребольшая свинья. Так что, пожалуй, пускай всё-таки будет Украина-ноль. Оно много точнее нынешней её сути соответствует.