{ 20 августа 2021 }

Пресс-конференция по итогам встречи президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель

Рубрики: [Telegram]  [политика]  

Владимир Путин:

  •  Россия исполнит все свои обязательства по контракту с Украиной на транзит газа. РФ готова после 2024 года осуществлять транзит газа через Украину. Объем и сроки контрактов будут зависеть от потребностей ЕС
  •  Другого более надежного источника энергии, чем российский газ, для немецких и европейских потребителей нет
  •  В России всегда будут рады Меркель как желанному гостю, в том числе после того, как она сложит полномочия канцлера ФРГ
  •  Успешной операцию НАТО и США в Афганистане назвать нельзя, но не в интересах России «топтаться» на этом и говорить как о провале
  •  Важно не допустить проникновение террористов в сопредельные со Афганистаном страны, в том числе под видом беженцев
  •  Свой лимит на революции РФ исчерпала в 20-м веке, теперь мы хотим эволюции

Ангела Меркель:

  • Канцлер рада диалогу между РФ и Германией и считает его конструктивным
  • Взятие талибами власти в Афганистане — это расстраивающий момент
  • Канцлер попросила Россию обратить внимание в переговорах с талибами на вопросы гуманитарной помощи
  • В работе «нормандского формата» наблюдается некоторый застой, нужно придать ему больше жизни
  • Германия поддерживает территориальную целостность Украины
  • Ангела Меркель предложила исключить в России из списка нежелательных три немецкие НКО, которые принимали участие в форме «Петербургский диалог»
  • В контексте Беларуси, Ангела Меркель резким образом осудила применение в качестве гибридного оружия людей, терпящих бедствие
  • Талибы в Афганистане получили больше поддержки, чем хотелось бы. Теперь с ними придется вести переговоры

Издательский Дом «Новый Взгляд»


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