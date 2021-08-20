Пресс-конференция по итогам встречи президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель

Владимир Путин:
- Россия исполнит все свои обязательства по контракту с Украиной на транзит газа. РФ готова после 2024 года осуществлять транзит газа через Украину. Объем и сроки контрактов будут зависеть от потребностей ЕС
- Другого более надежного источника энергии, чем российский газ, для немецких и европейских потребителей нет
- В России всегда будут рады Меркель как желанному гостю, в том числе после того, как она сложит полномочия канцлера ФРГ
- Успешной операцию НАТО и США в Афганистане назвать нельзя, но не в интересах России «топтаться» на этом и говорить как о провале
- Важно не допустить проникновение террористов в сопредельные со Афганистаном страны, в том числе под видом беженцев
- Свой лимит на революции РФ исчерпала в 20-м веке, теперь мы хотим эволюции
Ангела Меркель:
- Канцлер рада диалогу между РФ и Германией и считает его конструктивным
- Взятие талибами власти в Афганистане — это расстраивающий момент
- Канцлер попросила Россию обратить внимание в переговорах с талибами на вопросы гуманитарной помощи
- В работе «нормандского формата» наблюдается некоторый застой, нужно придать ему больше жизни
- Германия поддерживает территориальную целостность Украины
- Ангела Меркель предложила исключить в России из списка нежелательных три немецкие НКО, которые принимали участие в форме «Петербургский диалог»
- В контексте Беларуси, Ангела Меркель резким образом осудила применение в качестве гибридного оружия людей, терпящих бедствие
- Талибы в Афганистане получили больше поддержки, чем хотелось бы. Теперь с ними придется вести переговоры