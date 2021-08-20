Пресс-конференция по итогам встречи президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель

Президент России заявил, что переговоры c Джо Байденом прошли «хорошо». Обе страны проявили желание искать сближения позиций, разговор был конструктивным. О личности Джо Байдена: он конструктивный, взвешенный человек, очень опытный. Он вспоминал о семье. О чем мама с [Читать...]

Президент США назвал атмосферу саммита доброй и позитивной и подчеркнул, что теперь у Америки и России есть четкая база для работы и выстраивания отношений. Главное: Мы с Путиным давно друг друга знаем, но мы не друзья — Джо [Читать...]

Идея о возможности встречи Владимира Путина с Борисом Джонсоном, «если Москва изменит линию поведения», которая «случайно» родилась в голове у британского министра обороны сразу же после российско-американского саммита в Женеве, примечательна. До англичан явно что-то дошло. Что именно, [Читать...]

Пресс-конференция 2013 года – это ладно. А вы представьте себе пресс-конференцию 2023 года. И ведь будут все те же вопросы и ответы. Остановился комбинат, надо дать денег Дерипаске. Выключили свет. Сожгли дом. Как у нас там с зерновыми [Читать...]

Эрик Грин рассказал, что американский лидер собирается в частности затронуть темы обеспечения стратегической стабильности, кибербезопасности, работы американских диппредставительств в России. “Помимо этого, речь пойдет об Иране, Северной Корее, Сирии, Афганистане, Арктике, проблеме изменения климата”, – добавил Грин. Путин [Читать...]