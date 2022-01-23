Главком ВМФ ФРГ высказал своё мнение и подал в отставку

Главком ВМФ ФРГ высказал своё ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ мнение, по поводу невозможности возвращения Крыма в состав Украины. Был в самой жёсткой форме осуждён за это немецкими политиками и немедленно подал в отставку. При этом украинские политики и посол Украины в Германии впали в такую истерику, что не очень ясно: не они ли Берлином командуют?! То есть, когда Вашингтон наезжает на ФРГ, пытаясь стравить её с Россией — это хотя бы понятно. Но когда то же самое делает Киев?! В конце-концов, обе Мировые войны Германия оккупировала Украину, а не наоборот. Что-то совсем неладное происходит в головах у нынешнего украинского начальства…

С другой стороны, Москве внутренние европейские, в том числе немецкие нестроения не слишком интересны. Хотят заставить своих военных руководствоваться не личным опытом, а политическими директивами — на здоровье. Будут их заставлять подстраиваться под заданные свыше правила игры и не открывать рот ни для чего, кроме как, чтобы выразить восхищение гениальностью тех идиотов и авантюристов, которые Германией командуют, ради Б-га. Немецкая армия и так не слишком жаждет с Россией воевать, а с такой демотивацией, как её командованию собственные политики устраивают… Так что, адмирала немецкого по-человечески жалко: очень уж ситуация противная, но с точки зрения надвигающейся европейской войны, оно для нас и неплохо.

Войны этой у нас никто не хочет, её только Киев как может провоцирует, но если она всё-таки будет, её необходимо выигрывать. Чем меньше на той стороне будет на действительной службе профессионалов, тем лучше. Тем более — не мы же заставляем НАТОвцев свои собственные ряды прореживать и их в отставку гнать. Сами справляются. Интересно, выдвинет кто-нибудь на Западе версию о том, что всё произошедшее в ВМФ ФРГ — это очередной сверххитрый ход российского президента, который, разумеется, реализован при помощи двух его суперагентов — Петрова и Боширова? Купили правительство, спровоцировали адмирала — вот немецкий военный флот и обезврежен. Мы же всегда так действуем, разве неправда? Роскошная версия!