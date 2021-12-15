Про беседу Байдена с Путиным

Беседа Байдена с Путиным подвергается подробнейшиму разбору политологами и журналистами из тех, кто поумнее. Обсуждают, о чём она была, почему она была такой, как была, почему они говорили о том, о чём говорили и не говорили о том, о чём не говорили, кто её готовил, кто не готовил и почему именно эти люди были отстранены от организации переговоров, каким тоном говорили президенты, о чём они договорились и почему договорились именно об этом… Ну и, понятно, чего стоят сегодня американо-российские отношения как таковые и как на всё происходящее реагируют в Европе: «старые европейцы», «новые» — из стран Восточной Европы и недавние приобретения Соединённых Штатов, с постсоветского пространства. В общем, такие византийские кружева плетут…

Оно и понятно. На дворе не 60-е годы ХХ века, а 20-е ХХI-го, но противостояние Вашингтона и Москвы напоминает Карибский кризис. Только вопрос не о ракетах в Турции и на Кубе, а о том, что от страны нашей осталась едва половина, все её передовые линии обороны в Европе времён Сталина и Хрущёва заняты американцами и их союзниками по НАТО, в Закавказье, Казахстане и Средней Азии они сильны, как никогда, с военно-политической точки зрения там хозяйничает Турция, а с экономической, по крайней мере к востоку от Каспия — Китай. То есть империя, может, и хотела бы нанести ответный удар, как в «Звёздных войнах», и даже джедаев своих в Сирии натренировала, но пока стоит другой вопрос: не разорвёт ли её изнутри. Многие будут рады, что беседа Путина с СПЧ более чем откровенно и продемонстрировала, спасибо Сокурову.

Сторонники долгого и постепенного увядания и красивого умирания нашего Маджипура (кто не в курсе — это из американской фантастики — Роберт Силверберг), довольны: разговор у президентов пошёл, воевать с США пока не надо, а как дальше будет, увидим. Может, что-то в нашу пользу изменится, может им осточертеет Украина и изменится их внешняя политика из-за внутренних нестроений, а может и что-то совсем непредсказуемое произойдёт. Стронники быстрого конца времён разочарованы. Пока ни Апокалипсиса, ни Рагнарёка, ни Ночи Брахмы на дворе нет и не исключено, что их в ближайшее время и не будет. Путина никто не свергнет и Навального, Ходорковского или какую другую цацу из оппозиции на его место не посадит. С другой стороны, вертолёты с крыши американского посольства в Киеве пока не взлетят. Хотя повторение Сайгона и Кабула напрашивается. Ну, подождём.