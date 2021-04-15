Что было сказано в разговоре между Путиным и Байденом

Стороны теряются в догадках – что же такого было сказано в разговоре между Путиным и Байденом. Неужели кто-то кого-то снова назвал «убийцей», а в ответ услышал «старый маразматик»? Едва ли, но ситуация разворачивается пугающая – санкции, заявления и даже турецкий спецназ, прибывший под Мариуполь. Если кто-то планировал «деэскалацию конфликта (-ов)», то это точно так не делается. А может никто и не планировал?

Во многих выдуманных сюжетах с террористами и ОМП мы часто встречали истории об «инсайдах на апокалипсис», своеобразный вариант пословицы «кому – война, кому – мать родна» для 21 века. Вот и сейчас все выглядит так, словно бы по обе стороны океана т.н. «знающие люди» безудержно «шортят» на предвестиях кажущейся неминуемой мировой катастрофы. А Украина преисполнилась в своем познании настолько, что захотела снова ядрëну бомбу. Хочется только сказать: «Бойтесь своих желаний». Будет вам бомба. И не одна. И даже с бесплатной доставкой. Если России не оставить выхода, она ответит тем, что у неë останется. И будет права.