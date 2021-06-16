Пресс-конференция Президента США Джо Байдена по итогам саммита в Женеве

Президент США назвал атмосферу саммита доброй и позитивной и подчеркнул, что теперь у Америки и России есть четкая база для работы и выстраивания отношений.
Главное:
- Мы с Путиным давно друг друга знаем, но мы не друзья — Джо Байден
- По вопросу Украины страны договорились придерживаться Минских соглашений
- Я заявил Путину, что наша повестка не против России — Байден
- Президент США сообщил, что обсудил с Владимиром Путиным гуманитарные коридоры в Сирии
- Страны договорились работать, чтобы Арктика была регионом сотрудничества, а не конфликта
- Россия и США будут сотрудничать по Ирану, чтобы не допустить получения им ядерного оружия
- Джо Байден обсудил с Владимиром Путиным, как предотвратить подъем терроризма в Афганистане
- США будут всегда выносить права человека в повестку переговоров с Россией
- Кибератаки касаются взаимных с Россией интересов. Байден заявил, что рассказал Владимиру Путину о последствиях при дальнейших «вмешательствах» в выборы и кибератаках
- Экономическое процветание России — в интересах США, пока РФ соблюдает международные нормы