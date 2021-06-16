Пресс-конференция Президента США Джо Байдена по итогам саммита в Женеве

Президент России заявил, что переговоры c Джо Байденом прошли «хорошо». Обе страны проявили желание искать сближения позиций, разговор был конструктивным. О личности Джо Байдена: он конструктивный, взвешенный человек, очень опытный. Он вспоминал о семье. О чем мама с [Читать...]

В Москве прошла очередная встреча глав государств – членов СНГ. Закончилась она, как и многие предыдущие, ничем, если, конечно, к числу достижений не относить очередные призывы укреплять сотрудничество между странами, образовавшимися в результате развала СССР. В связи с [Читать...]

Администрация президента США Джо Байдена решила не проводить совместной пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным по завершении встречи двух лидеров на полях саммита стран G7, помня неудачный опыт экс-президента США Дональда Трампа, пишет газета New York Times. По [Читать...]

Фиксированной повестки предстоящих 16 июня в Женеве переговоров президентов России и США не будет, значительная часть времени будет отведена вопросам, которые захотят озвучить сами главы государств, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Отвечая на уточняющий вопрос, Песков сказал, [Читать...]

Вбрасываемая американской прессой идея о том, что в Женеве Байден пошлёт Путину «жёсткий сигнал», трогательна до предела. Нет, ну, понятно же, что главное для Байдена показать американцам, что он не Трамп. Вот, тот с Путиным жёсток не был, [Читать...]