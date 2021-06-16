{ 16 июня 2021 }

Пресс-конференция Президента США Джо Байдена по итогам саммита в Женеве

Рубрики: [Telegram]  [политика]  
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Президент США назвал атмосферу саммита доброй и позитивной и подчеркнул, что теперь у Америки и России есть четкая база для работы и выстраивания отношений.

Главное:

  • Мы с Путиным давно друг друга знаем, но мы не друзья — Джо Байден
  • По вопросу Украины страны договорились придерживаться Минских соглашений
  • Я заявил Путину, что наша повестка не против России — Байден
  • Президент США сообщил, что обсудил с Владимиром Путиным гуманитарные коридоры в Сирии
  • Страны договорились работать, чтобы Арктика была регионом сотрудничества, а не конфликта
  • Россия и США будут сотрудничать по Ирану, чтобы не допустить получения им ядерного оружия
  • Джо Байден обсудил с Владимиром Путиным, как предотвратить подъем терроризма в Афганистане
  • США будут всегда выносить права человека в повестку переговоров с Россией
  • Кибератаки касаются взаимных с Россией интересов. Байден заявил, что рассказал Владимиру Путину о последствиях при дальнейших «вмешательствах» в выборы и кибератаках
  • Экономическое процветание России — в интересах США, пока РФ соблюдает международные нормы

Издательский Дом «Новый Взгляд»


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