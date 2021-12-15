Разговаривал творец с президентом…

Поговорил Сокуров с Путиным. Поспорили они, поскольку не сошлись во мнениях на устройство государства и сойтись не могли. Что и так было понятно, заранее. И оба были совершенно искренни. Как и Кадыров, который тут же, от души, как он всё в жизни и делает, предложил проверить Сокурова на экстремизм. И, кстати, тот прекрасно себе отдавал отчёт в том, какую реакцию его беседа с президентом немедленно вызовет у «охранительной» части элиты. Она её и вызвала. Притом, что реакции таковой, судя по всему, ход дан не будет — не до такой степени мы ещё на грани возвращения в советские времена. По части свободы слова в стране всё более или менее хорошо. Иногда кажется, что слишком — слова бывают до того разные… Но Сокуров не Моргенштерн, ему многое можно.

Собственно говоря, всё то, что он высказал, вызвав мгновенную нервную реакцию Первого, насчёт того, чтоб распустить на фиг государство, раз люди в разных регионах друг к другу имеют всяческие претензии и друг другом, а заодно и начальством, всегда недовольны, более чем естественно и об этом хоть раз в жизни говорил каждый, а многие и пытались этим самым роспуском государства заняться на практике. Тот же Кадыров сотоварищи в молодости, когда речь на Северном Кавказе шла о независимой Ичкерии, к примеру. Рамзан Ахматович тогда не был никаким державником и государственником, как сейчас, а был за независимость родного края. И чуть было это не закончилось очень и очень плохо, и для Чечни, и для всей остальной России, что он прекрасно помнит и оттого так резко на Сокурова и реагирует.

Что до Путина, он это помнит не хуже, а может быть и лучше, поскольку с такого рода настроениями сталкивается по своей должности даже не ежечасно, а ежеминутно. Ну, так на то он и президент большой страны, населённой разными народами, с долгой и чрезвычайно жестокой историей, какая только у больших стран и бывает. Войнами они создаются. И удерживаются воедино не уговорами жить дружно и вести себя хорошо, типа речей кота Леопольда, а силой, которая не обязательно применяется в каждом конкретном случае, но применена быть может и об этом все в стране прекрасно осведомлены. Что до Северного Кавказа, кто только во внутренних губерниях в сердцах не желал, чтоб он куда-нибудь делся… Ну, такая уж у него карма. Как, кстати, и у стран Закавказья, и всех остальных частей бывшего СССР.

Это, кстати, далеко не худший вариант пожеланий, который можно было услышать в России по-поводу данного конкретного региона. Частенько в годы Первой и Второй Чеченской войн автору доводилось слышать пожелание скинуть на Чечню атомную бомбу. Причём высказывали его самые мирные люди, которых те войны лично даже и не затронули. А уж что говорили те, кого они затронули… Так что, тут к вопросу привлечения к ответственности за экстремизм надо очень и очень осторожно подходить. А то надо будет полстраны привлекать. Не отвалилась бы случаем «привлекалка». Что до конкретного Сокурова, он, как и положено творческому человеку, ляпнул то, что многие думают и говорят, ни на секунду не представляя себе, что из реализации этой идеи получится на практике и какая кровавая баня и резня всех против всех тогда неизбежно начнётся.

Путин это, в отличие от него, представляет более, чем хорошо. На то он и президент. Причём пришедший к власти в момент, когда идея, высказанная ему надысь Сокуровым, вот-вот могла стать реальностью, как стал реальностью распад Советского Союза — именно по такому принципу, и ещё может стать реальностью распад России, которого многие хотят и на который многие работают с растущей на глазах активностью. Отнюдь не творческая интеллигенция, в 90-е и 2000-е страну от распада сохранила, уж какая она у нас есть. Творческая интеллигенция такого рода вещами не занимается. Она констатирует, что вокруг нехорошо и вбрасывает в окружающее пространство прекраснодушные теории, следование которым приводит к власти отъявленных мерзавцев, которые довольно быстро кончают и с романтиками, и с обывателями.

Это и в Великую Французскую революцию было, и в Великую Октябрьскую, и в процессе распада СССР. Вот уж, чего нам только не хватало, так это опять наскакивать на те же самые грабли! Отчего, кстати, хорошо, что Сокуров может сказать президенту всё, что думает, тем более, что раз уж он признан на мировом уровне гением и, наверное, им и является, так Первому с ним по должности встречаться положено. Только слушать его не надо. А так, отчего же! Гении с правителями традиционно беседуют, так с давних лет в мире заведено. Автор не очень в кинематографе сведущ и тот тип этого искусства, который Сокуров и много кто ещё, включая того же Тарковского, вдохновлял и тех, кто ныне из них творит, вдохновляет ему, увы, не близок. Ну, так и то, что Мединского или Фурсенко радует, ему тоже не близко.

Очень уж автор прост и примитивен в своих пристрастиях. И слава Б-гу. Практик он, автор. Отчего хорошо помнит, кто в той же Грузии возглавил различные банды в гражданскую войну 90-х. Какие фамилии! Гамсахурдиа, Иоселиани… Дети самых замечательных и знаменитых местных писателей и драматургов, которых те воспитали именно исходя из идей, которые высказал Сокуров. Благородных теоретических идей, превратившихся на практике в такую мерзость и приведших к таким последствиям… Что, кстати, Кадырова, который живёт в реальном мире и видел много чего такого, что Сокурову ни в каком сне и не снилось, в его словах и завело. Люди, прошедшие войну и ощущающие, что она никуда не делась и может вернуться, иначе

относятся к словам гениальных болтунов, чем обычная публика.

Говоря проще: свобода слова у нас есть? Есть. К сожалению или нет — вопрос отдельный. Но предложение, которое высказано было Путину Сокуровым прзвучало, в том числе в эфире? Прозвучало. Ну, зачёт по свободе слова начальством сдан. Оценка сугубо положительная. Реакция Путина была разумной? Более, чем. Ему, как президенту, положено страну сохранять, а не взрывать. Благо, её ровно 30 лет, как распилили. Итоги хорошо известны. В реакции своей он был достаточно выдержан? На удивление. А если вспомнить всё, что знаменитый режиссёр по затронутой им теме в разных местах и странах до того сказал, так и какие к Путину вообще претензии? Есть, конечно, какое-то странное извращение в этом разговоре вообще и теме раздачи страны всем желающим в частности, но тут автор бессилен.

Наверное, начальству такие встречи и такие разговоры нравятся. Не нравились бы, не проводились. Может, они его стимулируют к активным действиям. Кровь там разгоняют, или ещё что. Главное, чтобы оно, начальство, советам такого рода не начало следовать. Как начнёт, не дай Б-г, тогда срочно менять его надо будет, пока страна ещё не взорвалась. И ведь, что любопытно, вечно у нас всё повторяется. И по части руководства, которое то корни исторические ищет там, где их отродясь не было и быть не могло, вместо того, чтобы править, окорачивая своих зарвавшихся баскаков и нукеров внутри страны и всех внешних врагов куда быстрее и жёстче, чем оно это делает. И по части творческой интеллигенции, которая словно соревнуется, век за веком, в своих благоглупостях. Заколдованное место, Россия, что ли?