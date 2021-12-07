Истерика вокруг Украины накануне переговором Байдена с Путиным

Американцы перед переговорами Байдена с Путиным нагнетают истерику вокруг Украины так, что проще эти переговоры вообще к чёртовой матери отменить. И такие санкции они применят, и этакие, и «адские», и от СВИФТа Россию отключат, и ТЭК российский обнулят, и всех-всех-всех, кто с Путиным знаком, разорят и зачморят… Интересно, при такой постановке вопроса, зачем эти переговоры вообще вести? О чём с ними разговаривать в принятом ими на вооружении стиле «большой белый хозяин шугает неразумного туземца»? Это же просто себя не уважать. Нет таких тем, которые можно себе позволить обсуждать с кем бы то ни было, при таком обилии предварительных угроз, не теряя лицо перед теми, кто тебя опускает и, самое главное, перед своим собственным населением.

…Если не иметь в виду закончить переговоры демонстрацией «партнёру» картинки с догорающим Белым домом, конечно, но это явно не про нашего президента. Он, в отличие от Байдена, никому не угрожает. Да что, Байден! В отличие от Ленина он не устраивает мировой революции — и вообще никаких революций нигде не устраивает и их не одобряет. В отличие от Сталина никого никуда не посылает для того, чтобы вышибать мозги своим личным врагам ледорубом и не устраивает репрессий. В отличие от Хрущёва не колотит туфлёй по трибуне ООН, никого не обещает закопать и показать Кузькину мать и не взрывает в Заполярье супербомб. Да и нигде ничего не взрывает. Он не Брежнев, не Андропов и не Черненко. Но уж точно не Горбачёв и не Ельцин. Не стоит ему так открыто хамить!

Самое смешное, что американцам от него что-то нужно. Гарантии стабильности, по части кибербезопасности что-то… Боятся они нас. И Путина боятся. И правильно делают — с такими проблемами, как с ним, они ещё не сталкивались. От него непонятно, чего ждать. От слова «совершенно». Не просчитывается человек, по крайней мере сейчас, когда он у власти столько лет и пережил за этот срок стольких американских президентов. И при этом вежлив и выдержан в любых обстоятельствах, в отличие от них всех. Но в конечном счёте всегда добивается своего — тоже в отличие от них всех. Впрочем, своими наездами они его власть в стране практически увековечили, сами того не понимая. Ну, и опять же, оппозиционеры наши, на которых они ставят, очень уж мерзкие. Тоже неплохо.

Договорятся Байден с Путиным до чего-то более или менее толкового или нет, никто предсказать не может. Всё, что американцы только могли сделать для того, чтобы сорвать их переговоры, они сделали. Всё, что можно было сделать для того, чтобы у тех, кто в России только слышал про их угрозы и предупреждения, возникло здоровое желание повесить тех, кто это придумал, на их собственных кишках, они тоже сделали. И уж совершенно точно, они сделали всё для того, чтобы ни от какого украинского государства в его нынешнем формате ничего не осталось. Причём так, чтобы поражения во Вьетнаме и Афганистане им за счастье показались. Не стоит так с русскими разговаривать. Совсем не стоит. В итоге очень плохо кончится, и тут уже не в Украине дело, а в принципе. Но это уже их проблема.