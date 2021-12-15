{ 15 декабря 2021 }

Это уже немного другие вампиры

Рубрики: [Telegram]  [Кино]  [Рецензия]  

Фильм «Спенсер» вызвал неоднозначную, скажем так, реакцию. Любопытнее же всего, что и критикуют его неоднозначно, а порой — и за противоположное.

Одним не понравилась навязчивая попытка обосновать решения принцессы Дианы, гипертрофируя ее страдания в «казарме» королевского распорядка. Другим — наоборот, показалось, что из Дианы сделали истеричку, бунтующую на ровном месте, а весь фильм нацелен на выгораживание старушки-королевы — тоже ж заложницы многовековых устоев, к которым именно она как раз-таки приспособилась.

И получается, что картина вышла попросту неубедительной и невнятной из-за неопределившихся в своем высказывании авторов. Как ни смешно, больше всего здесь жаль Кристен Стюарт, у которой хорошо получились грустные глаза, а больше авторы, кажется, ничего и не требовали.

Можно ведь было сделать пронзительный «конец сказки» с золушкой-воспитательницей из древнего (по сравнению с Виндзорами) рода, после бала осознавшей, как уныл и навязчив королевский дворец. Можно было сделать переосмысление «Матрицы», где милую и отважную героиню раздавит не свод вековых канонов, а культ, созданный другими людьми…

Но получилось просто «Спенсер», где кроме музыки от гитариста Radiohead забудется все и сразу. А самое мощное высказывание заключалось уже в одном лишь приглашении на роль именно Кристен Стюарт — уже игравшей наивную девушку, вляпавшуюся сердцем в семейство пафосных вампиров.

НЕВМИНКУЛЬТ


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