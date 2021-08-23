{ 23 августа 2021 }

Трамп в жёстких выражениях раскритиковал Байдена

Рубрики: [Telegram]  [политика]  

Экс-президент Трамп в самых жёстких выражениях раскритиковал президента Байдена за вывод американских войск из Афганистана. Точнее за то, как и с какими последствиями для самого Афганистана, всех его соседей, Соединённых Штатов и прочего мира это было сделано. Согласимся. Хотя переговоры американцев с талибами в Дохе шли именно при Трампе. Но это обычное дело для американских президентов. Все удачи и, тем более, победы — их личные. Все неудачи и поражения — чья-то вина. Эта политическая система так устроена. Причём далеко не только в Америке, но уж в ней наиболее явно и ярко. Отчего Америка вечно и наступает на одни и те же грабли. Да ещё за собой полмира чёрт знает куда тянет, только для того, чтобы все её союзники одновременно с ней обгадились.

Экс-президент Трамп высказался на тему того, что теперь в Афганистане — Россия, и что американская армия может туда вернуться. С первым не согласимся категорически. Мы там уже были, вошли туда поперёк всех рекомендаций профессионалов Политбюро и заменять собой американцев в Афганистане в нынешней России не собирается никто. Пускай в другом месте идиотов поищут. Что до возвращения Америки в Афганистан… Если бы Трамп всерьёз это говорил, можно было бы на это только надеяться. Особенно после того, как в руки талибов попала вся современная военная техника, которую Байден любезно им оставил, а афганская армия, подготовленная США, практически в полном составе или растворилась в пространстве, или перешла на их сторону. Но ведь это же Трамп. Он только обещать горазд.

В общем и целом, имидж Соединённых Штатов пострадал необратимо. И если после войны во Вьетнаме его ещё как-то можно было отреставрировать, то сейчас, с учётом того, насколько расколота Америка и как её элиты грызутся между собой, чему свидетельство — заочная пикировка Трампа и Байдена по Афганистану… При том, что действующему президенту США ещё войска из Ирака выводить и как-то в «ядерную сделку» с Ираном возвращаться, ему сейчас точно не до Афганистана. А Трамп уже не президент, так что слова его особого отношения к реалиям не имеют. Хотя даже когда он им был, имели далеко не всегда — блеф был коронным инструментом политики Трампа, который он использовал сплошь и рядом. Тем более, что говорить ему ничто никогда не мешало — да и сейчас не мешает.

В целом, наблюдать за американскими политиками — одно удовольствие. Других врагов, кроме них, Америке не нужно — они с этой ролью идеально справляются. Кто именно, неважно. Демократы или республиканцы, Трамп, Байден или Обама, Помпео или Блинкен… Не Теккерей с его «Ярмаркой тщеславия», так Уоррен и его «Вся королевская рать». Самая самоуверенная, самая наглая, самая некомпетентная, глупая, лживая и нахрапистая элита в мире, которая всё то, что умудряется где-то выиграть, неизбежно проваливает в другом месте — как это произошло с Афганистаном. Как мы им проиграли? А как это все всегда делали. За счёт самих себя, точнее эгоизма, жажды власти и наивного самодовольства собственных начальников: Ельцина и Горбачёва. Ну, поглядим, что дальше будет…

Евгений Сатановский


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