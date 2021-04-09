О “политическом прагматизме” Байдена

Американская пресса предположила, что тяжёлое хамство американского же президента в адрес президента российского, параллельно с которым в Москву из Белого дома идут звонки по важным для Америки проблемам и Путина приглашают на стратегически важные для нынешней американской администрации мероприятия, есть признак политического прагматизма. Ну да, конечно. Жёстко хамить партнёру, давить на него, гадить ему, где только можно, портить с ним отношения до состояния почти что полного их разрыва, угрожать и делать вид, что готов реализовать свои угрозы, тренировать и вооружать против него всех, кого только удаётся найти, демонизировать его, порочить его доброе имя и на него клеветать, а потом звонить, как ни в чём не бывало, и чего-то от него хотеть – это не старческий маразм, а политический прагматизм. Ну-ну.

При этом американцы с какого-то бодуна решили, что то, в чём они Москве предлагают участвовать и чем нас заморачивают и заманивают, отчего-то нужно России так же, как Соединённым Штатам. Откуда взялась такая уверенность, совершенно непонятно. То ли профессионалов, в том числе специализирующихся по России, у них вовсе не осталось, то ли они сами себя уговорили, что всё то, что хорошо для Соединённых Штатов, хорошо для всего прочего мира, отчего свои хотелки всем через “не хочу” и проталкивают. Так ведь это не так! Даже совсем не так. Китай для них проблема, а для нас проблема, и куда большая, Соединённые Штаты, а Китай – партнёр. Иран с его ядерной программой для них проблема, а для нас и, кстати, китайцев – нет. Тоже партнёр, хотя и сложный. Южная Корея и её ядерные арсеналы для них проблема, а нам и, кстати, Китаю, работать с ней удаётся запросто. Уметь надо работать, а не строить из себя невесть что. Что до каких угодно арсеналов – нас ими пугать бессмысленно, у нас свои закрома полны-полнёхоньки.

Ну и, наконец, климат… Тут вообще у них полное непонимание происходящего. Да – это старая американская спекуляция, в которую большая часть мира и их собственного истеблишмента поверили. Больно уж головы всем заморочили, причём на самом высоком международном уровне. Причём никто ж открыто не говорил и не говорит, что дело просто в том, чтобы напугать всех, кого только можно, разорить конкурентов и впарить им свои и европейцев дорогущие, неэкологичные и сложные технологии и оборудование, которые в обычном режиме во веки вечные бы никому на фиг не были нужны. Причём пугали и ставили задачи миру самым примитивным образом, по голливудским сценариям. Главное, чтоб шуму было побольше и опомниться никто не успел. Не зря у нас на эту хрень Горбачёв запал. Он вообще гениальностью не отличался, профессионалов не любил и им не верил. Ну и все следующие пока такие же, и наши, и не наши.

Дурней задачи, чем снижать температуру на планете, придумать трудно. Журналисты и политики изобретали эту мульку, не иначе. Но ведь купились же! Кто в самом деле, кто делает вид, кто так примкнул, ради тусовки… А нам это зачем? С Америкой нам тусоваться бесполезно. Всем тем, кто был в начальстве до того, оно было по их личным надобностям необходимо. Знакомства завести, недвижимость, где можно, прикупить, на гранты сесть, поездить на халяву… Ну, были идиоты, которые и в самом деле верили во всю их хренотень и всячески у нас в стране её и продвигали. Народ обычно некритично мыслит и прёт везде толпой. Ему хоть насчёт плоской Земли и небесной тверди впаривай, хоть про воскресение Осириса, хоть насчёт климата, он всё сожрёт. Так что, на кой чёрт Путину байденовский саммит, пускай он сам решает. В конце-концов, туда можно Милонова послать. Как раз его масштаб проблемы. Пусть рыжей бородой отсвечивает.

Пока американцы ещё не поняли, что они со своими санкциями, наездами и хамством в отношении России натворили. Да и не нужно им это понимать. Друзьями нам они не были и не будут. Партнёрами – лишь там, где это им самим необходимо до зарезу и где они нас пока боятся. Что до привычки радостно вилять хвостом в ответ на каждое их приглашение и лезть буквально в з-дницу, лишь бы про нас случайно не забыли – это теперь не про Россию. Это про Грузию, прибалтов и особенно про Украину. Вот там холопы, так уж впрямь холопы. Американцам они, правда, нужны, по большей части, только против нас, что видно невооружённым глазом. Но тут пускай между собою разбираются. Кто там у Байдена любимая жена в гареме… Мораль сей незамысловатой басни намного проще, чем пресловутая пареная репа. Будут нужны американцы зачем-то НАМ, чего же с ними не поговорить. Нет – нет. Привет “сонному Джо”.