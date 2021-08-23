Политическая Украина застыла на низком старте в ожидании проведения «Крымской платформы». Как-никак, международное мероприятие. Вспомнят в связи с ним ещё раз в мире про существование Украины, и про то, что Крым больше не входит в её состав вспомнят, с чем она не согласна. Как там в своё время у Гоголя в «Ревизоре» было, про Бобчинского и Добчинского? Насчёт того, чтобы Хлестаков, приехав в Санкт-Петербург, сказал «кому надо», что на свете существуют такие замечательные люди? Бессмертные, всё-таки, произведения писал русскоязычный украинский писатель Гоголь, которого теперь киевские националисты судорожно на мову переводят! Ничего с его времён не изменилось. 200 лет прошло — всё те же персонажи, всё так же живут…

Ну, вспомнили в Москве, которая теперь исполняет в стране нашей функции столичного имперского Санкт-Петербурга, про современных украинских персонажей, которые функции литературных героев гоголевских с успехом исполняют. Даже санкции против них, симметрично тем, на которые Украина так щедра, ввели. В том числе, против её министра иностранных дел, который так прямо и сказал, что это ему за «Крымскую платформу» москали клятые мстят. А вот против их, пока ещё действующего президента, не ввели. Он и так Б-гом обижен на всю голову. Такое несёт… Особенно красиво из последнего, им свеженаписанного, насчёт того, как жители Крыма мечтают вернуть полуостров в состав Украины. Ночей не спят. То-то он за свою квартиру в Крыму так аккуратно соответствующим российским органам платит…

Напоминает фантомные боли. Что забавно, в России никто в политическом истеблишменте не страдает такого рода заболеваниями и не проводит конференций, в том числе международных, на тему возвращение в родное российское лоно Польши или Финляндии, хотя эти территории куда дольше были Россией, чем Крым состоял в независимой Украине. Да и про Аляску если американцам напоминают, так только в качестве стёба с исторической подоплёкой. Впрочем, идея о возвращении Крыма в состав Украины, с депортацией оттуда русскоязычного населения (о чём Киев частенько говорит), или без, имеет столько же шансов на воплощение, как возвращение США в состав Великобритании. Не хочет Зеленский об этом с американцами поговорить? Зря. Хотя бы посмеялись…