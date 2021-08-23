О санкциях, списках и теории заговора

Американцы на днях ввели санкции против девяти человек и двух российских институтов — Криминалистики и Военной медицины, в связи с «отравлением Навального». Ну, тут дело понятное. То ли им надо конкретные российские структуры вырубить, то ли они долго-долго тормозили, а потом вспомнили: «Батюшки-светы! Навальный-то наш ужо сколько сидит, а санкции ни супротив кого не введены». Погуглили-погуглили, в архивах своих порылись, спросили у специалистов по России, кого выгоднее у нас санкциями прихлопнуть, да на кого они ещё не наложены, и оп-паньки. Прислали благую весть, поимённо, повзводно и побатальонно.

«Ты», — говорят: “в отравлении херра Навального нашего виноват. И ты. И вон ты, который блондинистый и на глаза попался. И вот эти две ваши конторы. Стоять, бояться. Хальт, стало быть, руссише партизанен, унд хенде хох! Млеко, яйки, шнель-шнель — цурюк”. Ну, последнее из другой оперы, но по стилю в общем и целом, в самый раз. Навеяло. И тут, главное, не очень понятно, где Петров и Боширов. Они что, ни при чём? А Скрипалей тогда в Британии кто травил-недотравил?! Или у нас вообще вся страна населена исключительно отравителями, причём до того неудачливыми, что никого отравить не могут, но их весь мир по именам и местам работы знает?

Нет, ну, в принципе, тоже понятно. Война, хоть и холодная, идёт полным ходом. Причём от прошлой отличается тем, что в этой правил приличия из наших соседей по планете никто даже и не думает соблюдать. Некому. И, опять же, внутри нашей страны каждый чих, который от них идёт, раскручивается на максимальном информационном уровне и за госсчёт. Та же, не самая бедная в этом мире, система «Газпроммедиа» такое несёт — никаким «голосам» прежних эпох и не снилось. А что те отечественные СМИ, которые по итогам всей этой вакханалии имеют статус «иноагентов», этим недовольны, так кому такое понравится. Как в старом мультике: «Он и меня сосчитал!»

Вспоминая конкретно тех, на кого наложены свежие американские санкции «за Навального», автор в очередной раз нашёл в этом списке своего старинного знакомого, Владимира Богданова, который теперь, конечно, генерал, но в своё время учился с автором и его друзьями в одной группе, ездил с ним в один стройотряд и был в одном взводе на военной кафедре — включая трёхмесячные сборы после института. Да и потом не раз дисциплинированно приезжал на встречи однокашников по круглым датам. Причём они там все изрядно ели и выпивали, но ни один ни разу не отравился. Даже как-то неудобно. Правда, с ними Навального не было…

Так вот, на точно таком же основании, как и всех прочих, кто числится в списке «отравителей Навального», с тем же успехом можно считать таковыми всех, с кем эти люди учились, служили и работали, дружили или просто виделись. А уж группа это студенческая будет, курс или весь институт Стали и сплавов, включая автора и всех его знакомых, тут всё от фантазии составителей списка зависит. Тем более, от того же автора ниточка тянется ко всем, кого он только знал в жизни, включая сенаторов и конгрессменов, министров и олигархов, премьеров и президентов, генералов и маршалов, пару королей и даже нынешнего директора ЦРУ, Билла Бернса.

Гулять, так гулять! Такая классная на этом может быть теория заговора построена! Кто сказал, что «отравление Навального» не было задумано ещё в 1975-м, когда автор в МИСиС поступал? А что тогда никто в мире про такого человека не знал, что с того? Да и надо ещё посмотреть, не связаны ли люди и организации из санкционного списка с другими нераскрытыми, резонансными для Америки делами. Кто президента Кеннеди убил? Что с Мэрилин Монро случилось? Наконец, не стоит забывать про смерть Авраама Линкольна! Большой недочёт, что в этом деле до сих пор не выявлен «русский след» и по нему не введены санкции. Против кого, неважно. Список составить вообще не проблема…