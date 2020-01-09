Трамп и Иран

Только большим количеством выпитого и съеденного можно объяснить беспомощность нашей аналитики по истории с Сулеймани, Трампом и Ираном. Потому что аналитики как раз и не было. Была то ли паника, то ли похмелье.

Для начала несколько вопросов:

1. Зачем разбомбили Сулеймани?

2. Почему Иран ответил ракетным ударом по американским базам, предварительно известив США и при этом умудрившись никого не убить?

3. Почему Трамп не ответил на удар?

Отвечаем.

1. Скорее всего никто не хотел убивать Сулеймани. Сразу после удара Трамп вывесил у себя в твиттере американский флаг. Никакой похвальбы — мы убили супертеррориста — как он это сделал бы, если бы действительно планировал такое убийство. То есть, удар, вероятно, планировался — по местным командирам, которые отвечали за бучу с посольством. Но это для Трампа — мелкая предвыборная сошка. Причем, на территории оккупированной США. То есть, без последствий. Сулеймани же — официальное лицо другой страны. Его ликвидация чревата последствиями, которые просчитать сложно. И есть риск получить прямо перед выборами громкий теракт. А главное — тактика Трампа известна — поднять ставки как можно выше, а потом предложить переговоры. Но поднятие ставок не предполагает убийства государственного деятеля. За все почти четыре года такого не случалось ни разу.

Вывод: Трамп вовсе не собирался убивать Сулеймани. Задачей было уничтожение местных «полевых командиров». Так что гибель Сулеймани — либо случайность, либо подстава. Чья? Тех, кто хотел бы убрать Сулеймани чужими руками. Это могут быть как местные игроки, как иранские игроки (внутренние разборки), так и Израиль. Все это, конечно, интересно, но не так важно, потому именно случайность смерти Сулеймани подтверждает все, что произошло далее.

Понятно, что узнав о гибели генерала, Трамп уже не мог провернуть фарш обратно. И поэтому позднее в твиттере рассказал о том, что ликвидация готовилась заранее. И американским фронтменам пришлось придумывать задним числом обоснование — зачем они все это сделали. Отсюда эти нелепые обвинения вплоть до организации Сулеймани терактов с самолетами.

2. Ирану было необходимо ответить. И он ответил ровно так, чтобы с одной стороны показать свою крутизну собственному населению, но с другой — не довести дела до войны. Американцев предупредили о ракетном ударе. Потом нанесли его — по той части базы, где никого не было. Расчет был очень правильный — с одной стороны демонстрация ответных действий. Но такая, которая не вынуждала бы США начинать ответные военные действия, которые могли бы перерасти в войну.

Война Трампу сейчас совершенно не нужна — он вряд ли хочет вести одновременно предвыборную кампанию и военные действия. Все наши завывания о том, что для выборов ему необходима маленькая победоносная война, разбиваются о простую логику. Для маленькой победоносной войны нужна полная уверенность, что война будет маленькой и победоносной. Есть ли такая уверенность по отношению к Ирану? Проведена ли подготовка к такой войне? Подкуплен ли генералитет Ирана и его политическая верхушка? Сосредоточены ли необходимые военные силы в регионе? Нет, нет и нет.

3. Именно поэтому, когда Трамп получил информацию об иранском ударе, он вместе со своей командой оценил риски, расшифровал послание иранцев и сделал заявление уже полностью в своем духе. То есть, наконец вырулил на привычную себе тактику агрессивных переговоров. А иранцы, узнав ответ, через своего представителя в ООН дали понять, что принимают возвращение к статус кво.

Вывод: Вся логика событий показывает — смерть Сулеймани не могла быть причиной для начала широкомасштабных боевых действий, поскольку являлась случайной. Это понимали обе стороны, которые попытались при воинственной риторике, действовать как можно мягче и не доводить дело до реальной войны.

Но есть еще один вопрос, который почему-то не задал никто — а почему американская ПРО на базе не сбила ни одной ракеты? Ее там нет? Или просто решили не тратить снаряды/ракеты?