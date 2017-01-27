Почему русский человек полюбил Дональда Фредыча Трампа?

Почему Трамп – этот Немолодой Папа – стал единственным западным политиком за много лет, который вызвал в нашем народе подлинное, живое чувство?

Потому что у него программа хорошая? – протекционизм, борьба с миграцией, невмешательство в чужие дела. Ну да. Но…

Потому что Россия с ним может о чем-то договориться? Ну да. Но…

Потому что нам нравятся веселые циничные мужики с красивыми бабами? Ну да. Но…

Русские выбрали Трампа, потому что с помощью Трампа русские снова смогли полюбить Запад, Америку.

Полюбить западный мир, с которым у нас все обычно плохо, – и почувствовать свое с ним единство.

Лимонов в 2014 году сказал замечательные слова.

“Русский человек устал быть ненужным”.

В этом состоит наша главная драма.

Здешняя власть относится к русским как к чужим. Она разговаривает со своим вроде бы народом на казенном языке оккупации: “Оповещаем население, что в соответствии с приказом №28312 заверенные справки в трех копиях должны быть сданы в префектуру…”

Но и внешние силы – любые – относятся к нам еще хуже.

Во вселенной трансгендеров, радикальных феминисток, пострадавших от миллиона лет эксплуатации туземцев Берега Слоновой Кости, программистов Калифорнии, мастеров джихада, борьбы за свободу и демократию в Эстонии, ну и китайцев, конечно, куда без китайцев, – русский человек это в лучшем случае пустое место, сквозь которое можно смотреть на гей-парад.

В худшем – пугало для проклятий, кровавый медведь, танцующий на Красной площади под балалайку, помахивая ядерными ракетами.

Современный мир – это мир без России, где она, к сожалению, пока что есть, но это недоразумение пора исправить.

Или – как вариант – можно еще согласиться на предложение либералов. Пойти на Запад как в Каноссу – покаявшись за все на свете, выплатив репарации, потеряв территории. Выучив мову.

А если нет, то Россия – такая, как она есть, – лишняя страна на карте.

Отсюда – то чувство потерянности, заброшенности, вселенской ненужности, что так близко русским.

И вдруг.

Вдруг в этом большом и навсегда вроде бы враждебном мире нашелся большой человек, который – даже особенно не задумываясь, не стараясь, – посмотрел на Россию дружелюбно. “На”, а не сквозь или в прицел.

Пригласил русских за общий западный стол.

И тут же рухнули все картонные декорации антиамериканской обиды.

В одно мгновение исчезла вся якобы свойственная русским ненависть к загранице, – и вся та нерастраченная любовь, те надежды, то чувство родства, что русские на самом-то деле связывают с Западом, – оказались направлены на Трампа.

Ну наконец-то.

Свои.

Мы так ждали.

К нам приехал, к нам приехал Дональд Фредыч дорогой.

Конечно, эта любовь – как и всякое в жизни шальное, внезапное увлечение, – скорее всего обернется разочарованием и возвратом к рутине национального одиночества.

Но не мешайте нам любить Запад, пока мы можем.

Не мешайте нам чувствовать свое с ним единство, пока у нас это выходит.

Америка должна быть “великой снова” – это говорит Трамп.

А мы скажем:

Россия должна быть снова нужна.