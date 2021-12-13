Чёрт его знает, как в этом мире всё устроено. Поговорили Путин с Байденом. Ну, поговорили и поговорили — бывает с ними такое. Редко, но бывает. Прорывов никаких, вроде как, не случилось. Разошлись оба мирно, без особой экспрессии и восторженного выражения на лицах. Путин вообще обычно спокоен, как удав. За 20 с лишним лет у власти столько бандер-логов перевидал… У Байдена это возрастное. Ему лучше не улыбаться, а то он сразу на Ларри Нильсена становится похож, причём в не самых лучших его ролях. Ощущение смешанное. И, вроде как, никаких надежд ни на что особо никто не питал — какие могут быть при нынешних отношениях между Россией и Соединёнными Штатами надежды? Но в глубине души чуда же каждый в этой жизни ждёт. Кроме Санта-Клауса, конечно.

С другой стороны, живём пока, и ладно. Американцы нас жалеют: у нас же Путин, а значит диктатура. От жалости к русским (всех национальностей) даже не знают, что для нас можно ещё хорошего сделать. От СВИФТа, отключить, что ли? Или сразу на головы ядерную бомбу скинуть? Так один из сенаторов после беседы двух президентов это дело и анонсировал: воевать, говорит, с Россией за Украину американские солдаты не должны, но пускай русские знают, что если что, ядерные бомбардировки им обеспечены. Прямо не Россия в 2021 году, а Япония в 1945. Провал во времени случился у человека. И что ему на это предложение можно сказать? Дяденька сенатор, ты дурак? Посмотри на соотношение ядерных арсеналов, подумай: тебе обратно ничего не прилетит? Ну, он дурак, конечно. Но ведь сенатор…

Наши американцев тоже жалеют. Сбоит у них страна, а мы ведь с неё столько лет пример брали. В портах затык, особенно в Южной Калифорнии. Фрики на каждом шагу — не на расовом вопросе, так на гендерном влёгкую тебе шею могут свернуть. У власти такие ребята, что хочется послать подальше демократию западного типа, как принцип государственного устройства. Если уж она такое наверх со дна поднимает… Но тут нам им помочь не в чем, со своими проблемами бы разобраться. Что, однако, заметно: только президенты пообщались, сразу два сигнала прилетело, с Украины и из Польши. Так, Кулеба украинская диалога захотела, если он будет им выгоден (кто бы сомневался) и на условиях взаимности. Про выполнение Минских соглашений, правда, ни слова сказано не было.

Что до поляков, оттуда высокий чин их газовой структуры впервые за невесть какой промежуток времени нормальным тоном сказал нормальные слова, насчёт того, что Польша бы хотела, в связи с тяжёлой зимой, увеличить объёмы получаемого из России газа. Не шантажировал, не угрожал, ничего не ставил в вину, не вспоминал про Суворова и Сталина, не впадал в истерику, а просто прозондировал вопрос, как обычно нормальные люди и делают. Ну, впрочем, он не политик: что нам от очередного польского психа на политической арене прилетит, никому не известно. Но чтобы на уже привычном для них истерическом фоне, и без какого-то особого накала страстей… То ли война на Украине, на которую, похоже, они все сильно надеялись, ещё не завтра, и им это из Вашингтона сказали. То ли сообщили что, для них неприятное. Ну, поглядим, как дальше будет…