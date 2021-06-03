Вброшенная Пентагоном идея, что американские военные базы за рубежом практически беззащитны перед лицом возможной угрозы со стороны России и Китая, учитывая сегодняшний уровень их технической оснащённости, отчего Америке необходимо срочно инвестировать колоссальные средства в разработку новых вооружений и оснащение ими этих самых баз (их примерно 800 из общего числа в тысячу военных объектов США за рубежом), так что-то до боли знакомое напоминает… Просто не Соединённые Штаты, а Советский Союз периода позднего застоя. Ведомство не мытьём, так катанием подбивает клинья под получение нужного ему бюджета — и что в его аргументах правда, а что наглое враньё или приувеличение, и не разберёшь.

Отметим сам факт запроса и всю ту шумиху, которая вокруг него началась. Без особого оптимизма по части того, что американцы так ослабели, что их можно брать голыми руками. Не ослабели пока, и брать их ни голыми, ни снаряженными руками без последствий нельзя. Однако, сам факт начала большой игры на рынке поставок новых вооружений и военной техники для американских вооружённых сил любопытен. Кстати: может им С-400 предложить? Техника хорошая, и уж во всяком случае точно лучше их «Пэтриотов», которые в Саудовской Аравии жутко опозорились, когда тамошние объекты хоуситы атаковали. Опять же, НАТО эта наша система уже не чужда. Турция же её на вооружение поставила? Чем Америка хуже?

Забавно будет, если в Женеве Байден, прочтя Путину уже анонсированную им лекцию по правам человека и получив соответствующий ответ (а он точно будет), запросит у него С-400 для защиты американских военных баз… И ведь ему точно не откажут! Мы вообще никому продавать то, что на рынке идёт, не отказываемся. Почему бы нет? Прискорбно, правда, что американским аналитикам даже не приходит в голову простейшая идея, которая могла бы помочь обеспечить безопасность и помянутых баз, и самой Америки от России и Китая куда лучше, чем какие угодно вооружения, поставленные Пентагону за какие угодно деньги. Не портить отношения ни с Россией, ни с Китаем, не лезть в чужие войны и не начинать свои. Гениально просто могли бы решить все свои проблемы!