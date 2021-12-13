Прилетели к кормушке снегири, разбавив ряды скачущих по ней синиц. Толстые, сердитые, красногрудые… Синиц они гоняют. То ли ревнивы, то ли жадные очень. Зима настала, вдруг семечек на всех не хватит! Кот с наслаждением смотрит на кормушку, явно имея в виду не семечки, а клюющую их взапуски пернатую закуску, но висит этот деревянный домик высоко, причём специально поместили его на слишком тонкие для Мурчика ветки большого куста, так что ему перекус не светит. Разве что совсем какая нибудь глупая птичка расслабится и начнёт прямо у него под носом по дорожкам прыгать. Этого он стерпеть не сможет. Так и птичку такую не жалко — если она до такой степени дура, чего ей портить генетику целой популяции? Это уже не просто отдалённый потомок динозавров выходит, а какая-то птичка — тик-токер. Никакой надежды на выживание, крути хвостом, не крути…

Снег только-только начал идти всерьёз, но за городом его уже много. Трактор чистит дорожки в посёлке, старательно тарахтя, так что есть надежда, что коллапсов, типа тех, что были прошлой зимой, когда он мотался между тремя обслуживаемыми им посёлками, никуда не успевая, а чистить снег, который был по колено, вручную было некому — таджиков и узбеков проредил коронавирус с ограничениями на их въезд, а граждане России, готовые их на этих работах заменить, существовали только в фантазиях политиков и чиновников, которые эти ограничения вводили и были почти как декабристы: страшно далеки от народа, хотя круг их далеко не был узок. Скорее, чрезмерно широк — давно пора сузить, да кто этим заниматься будет… Вот бы кого к лопатам приставить, оторвав от кабинетов и машин с мигалками, так ведь не пойдут!

При этом зима явно будет снежная, что и хорошо. Народ на лыжах в Подмосковье начал перемещаться, достал из шкафов шубы, дублёнки и пуховики, обмотался колючими шерстяными шарфами, надвинул поглубже тёплые шапки и влез в меховые сапоги, угги, валенки и прочие средства зимней ходьбы. Ну, и про варежки и шерстяные перчатки забывать не стоит. Чай, Гольфстрим к нам в отечественные моря не затекает — он больше европейцев греет. При этом свет в домах есть, вода и канализация есть (далеко не везде в нашей стране, но в современных загородных домах — непременно), газоснабжение есть (если газопровод дотянут и разводка по домам проложена, как у автора в посёлке). Жить можно, невзирая ни на какие холода, которые в Подмосковье могут в любой момент ударить.

А если европейцы с их занудливым идиотизмом решат сами как мамонты вымерзнуть, но спуску России по газу не давать, не исключено, что «Газпром» наконец всерьёз озаботится ситуацией на внутреннем рынке, а не как сейчас происходит: по Карлсону, насчёт фрекен Бок и плюшек. «Деньги дерёшь, а корицу жалеешь» — это как раз про них, родных, и их отношения с населением. Но до того, как это произойдёт, не одна зима пройдёт, не один «эффективный менеджер» на наших госкорпорациях поменяется и не один раз санкции против нашей страны усилят и расширят. Так что, пока имеет смысл кормить птиц, выгуливать кота, беречь домашних и себя от коронавируса и не напрягаться. Скоро Новый год придёт, а там и все прочие, расположенные рядом праздники. Зима в России — чертовски хорошее время!