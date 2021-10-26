{ 26 октября 2021 }

Американцы продолжают считать Варшаву русским городом

Рубрики: [Telegram]  [политика]  

Высказали тут коллеги интересную мысль, насчёт того, что возможно, идея Госдепартамента США насчёт того, что граждане России должны отныне получать американские визы в Варшаве, происходит оттого, что американские дипломаты продолжают, как и до 1917 года, считать Варшаву русским городом. Мы-то думаем, что они НАС троллят, а это на самом деле не нас, а поляков! Тогда, конечно, совсем другое дело. Тогда пожалуйста. И, главное, может со всеми их санкциями так? Ну, не находят они никаких других способов для того, чтобы остановить поток денег, утекающих из России за границу, а помочь-то им нам хочется! Вот они и составляют санкционные списки, замораживают счета и проводят обыски в домах наших олигархов, которые там понастроены.

Стараются, как могут. Раскручивают всех националистов, которых только могут найти по всем углам нашей когда-то необъятной родины. Зачем? Да чтобы начальство наше выбесить и оно бы занялось наконец восстановлением единой страны, забив болт и на Беловежскую Пущу и на её последствия. Мало ли, что с тех пор 30 лет прошло? Что такое для истории 30 лет! Один миг. Старается Госдепартамент, делает, что может, чтобы воскресло на месте бывшего Советского Союза что-то мощное, централизованное, и взяло бы этот цирк на конной тяге под свой контроль. На Украине и в Прибалтике вон, даже нацистов воспитали и к власти привели. Одних в НАТО приняли, других туда тянут, лишь бы нас наконец стимулировать, прихлопнуть всю эту гопу. А мы никак.

Не мычим, не телимся, всё газом торгуем и торгуем. Опять же, они для чего с этой стороны зашли, всё “Северный поток — 2″ тормозят? Чтобы мы от поставок отказались, что ли? Чушь. Не случайно Америка свой газ в Европу практически не поставляет. Просто для устойчивости наших поставок там абсолютно необходимы военные базы, которые Горбачёв с Ельциным вывели. Как их вернуть? Да только взбесить наше начальство до последней степени. Вот они и стараются. И, кстати, насчёт поставок ракет на Украину, которая их на Россию обещают направить, «Крымской платформы» и всего прочего, что украинские власти делают и говорят — цели те же. Мы думаем, Госдепом рулит Блинкен, а Пентагоном Остин? Нет, конечно! Там на самом деле командуют Петров и Боширов. Стараются, мужики…

Евгений Сатановский


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