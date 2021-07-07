Американцы покинули базу Баграм в дикой спешке, даже НЕ ПРЕДУПРЕДИВ об этом афганское командование. Не то, чтоб в панике бежали, как в Южном Вьетнаме, просто смылись втихомолку, бросив всё на произвол судьбы. Это, конечно, с точки зрения отсутствия позорных кадров, обошедших весь мир, хорошо. Опять же, нет соответствующих комментариев прессы. Напрочь отсутствуют, как будто самая длительная война в истории Америки не закончилась позорным поражением и талибы, о поражении и уничтожении которых эта самая пресса сто раз рассказала всему миру и американской публике, не берут страну под контроль.

Кабул отрезан ими от остального Афганистана, так что правящий режим, который, как выясняется, оккупировавшая 20 лет назад эту страну международная коалиция не только поставила у власти, но и держался он исключительно на её штыках, не имеет никаких шансов уцелеть. Бои идут на границе с республиками бывшего СССР, на их территорию переходят уже не сотни, а тысячи афганских военных, терпящих поражение в борьбе с талибами. Оптимизма не вызывает никакого, причём ни у кого в регионе. Но в Вашингтоне всё спокойно, рапорта о происходящем бодрые, как будто всё идёт так, как заранее и было задумано. Как там всегда в таких ситуациях и бывает.

В принципе, плевать Америке на то, что она наворотила в Центральной Азии, точно так же, как на то, во что превратила Ближний Восток, а за несколько десятилетий до того — Индокитай. Афганские союзники стоят для американцев не дороже вьетнамских, да и каких угодно других. Можно подумать, с Японией, Южной Кореей, Тайванем, Израилем и Европой, хоть Восточной, хоть Западной иначе будет. А про Грузию, случись что, и вспоминать никто не будет. Понимать надо. Не для того Соединённые Штаты куда-то приходят, чтоб там был мир, порядок, закон и стабильность, не говоря уже о процветании. У них всегда и везде были и есть свои собственные интересы.

Тут, что особенно забавно, англичане, как всегда, держащиеся поближе к своей бывшей колонии и нынешнему патрону, высказались, насчёт того, что они смогут наносить удары по Афганистану со своих баз на Кипре, как делают в Сирии и Ираке. Ну, как же, там ведь международный терроризм, с которым боролись-боролись, а по всему выходит, что он коалицию победил. Непорядок! Успокоим их. Террористы давно уже в самой Англии и великолепно себя там чувствуют — как и во всей остальной Европе. Достаточно взглянуть на то, что происходит в мусульманских общинах королевства и подсчитать теракты на его территории за последние годы. И кто сказал, что это минует Соединённые Штаты?!