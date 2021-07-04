{ 4 июля 2021 }

Американцы попросили «временно принять» 9 тысяч афганцев

Рубрики: [Telegram]  [политика]  

Американцы попросили Казахстан, Узбекистан и Таджикистан «временно принять» 9 тысяч афганцев, которые на них в Афганистане работали, так что теперь талибы, как только полностью возьмут под контроль эту страну, их вместе с семьями вырежут. Людей жалко. Что Штаты их бросят, нет никаких сомнений — так и во Вьетнаме было с их местными союзниками, и много где ещё. На Вашингтон полагаться… Вместе с семьями — 50 тысяч душ. Переводчики, проводники, офисный состав. Что до того, что их просят принять временно… Нет ничего более постоянного, чем временные вещи, особенно, когда имеешь дело с Америкой. Понимать надо. Хотя когда и кто в этом мире учитывал опыт своих предшественников! Пропаганда и реклама рулят…

Демократия, права человека, американская мечта и американский же образ жизни… Что-то, а пускать миру пыль в глаза Америка умеет. Красивые слова, красивые картинки, фильмы, из которых однозначно следует: поддержи американцев и будешь в шоколаде, блестящая, мало что стоящая мишура, которой обставляется каждое их действие так, как будто это на самом деле чего-то стоит… Одно только враньё, про равные возможности, как подаётся! Ну, люди на это и клюют. Главное достоинство Америки в том, что она сама себя максимально красиво продаёт. Не страна, а рекламный агент. А потом те, кто ей поверил и стал на неё работать, оказываются, вместе со своими близкими, даже не у разбитого корыта, а перед смертельной угрозой.

Получат ли «временно» осевшие в тех странах, где им это разрешат, если, конечно, вообще разрешат, афганцы возможность въехать в Соединённые Штаты? Чёрта с два. Как арабы про Америку говорят? «Быть врагом Америки опасно, но быть её другом, опасней вдвое». Тот самый случай. Для очистки совести, бросая Афганистан на произвол судьбы, что-то попытались для своих местных сотрудников сделать, запросив для них убежище в соседних странах, и хватит. И то — много чести. После чего постараются забыть о них как можно скорее. Это же Америка, детка! С ней всегда так бывает. И, кстати, со всеми остальными точно так же будет. Из Грузии и Молдавии, Прибалтики и с Украины. Да и тех, кто из Восточной Европы, если что, та же участь, что и афганцев ждёт. Про наших и не говорим…  

Евгений Сатановский


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